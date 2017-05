Des témoins racontent l'horreur à Manchester

L'ambiance de la soirée devait être à la fête pour les spectateurs du concert d'Ariana Grande, à Manchester. Elle a toutefois été plongée dans le chaos à la fin du dernier numéro, lorsqu'une explosion mortelle est survenue à l'extérieur de la salle de spectacle. Récit de cette soirée racontée par des témoins.

«On est arrivés vers 19 h au concert. On s’est bien amusé. C’était vraiment excellent comme concert […] Et ensuite, vers 22 h 40 je crois, il y a eu une explosion. Nous montions les marches exactement dans la direction où s’est produite l’explosion», relate un spectateur, Andy James.

«Il y avait beaucoup de fumée. La fumée montait dans les escaliers et tout le monde criait. Ils disaient que c’était peut-être une bombe», dit une autre témoin, Kiera Dawber, l’émotion dans la voix.