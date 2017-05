ADVERTISEMENT

Les patrons des plus grandes sociétés américaines ont vu leur rémunération totale grimper en moyenne de 8,5 pour cent l'an dernier pour s'établir à 11,5 millions $ US, d'après une étude réalisée par la firme Equilar pour l'Associated Press.

Il s'agit de la hausse la plus marquée des trois dernières années.

Cette augmentation démontre à quel point les titres des sociétés ont affiché une bonne performance l'an dernier. Généralement, un conseil d'administration exige que le président et chef de la direction fasse tout en son pouvoir pour faire grimper le prix de l'action afin de maximiser leurs gains.

L'an dernier, l'indice élargi du S&P 500 a affiché un rendement de 12 pour cent.

En moyenne, au cours des cinq dernières années, les émoluments des dirigeants de société ont bondi de 19,6 pour cent, ce qui ne tient pas compte de l'inflation. C'est presque le double de l'augmentation moyenne _ 10,9 pour cent _ des salariés au cours de cette période.

Il y a toutefois eu des reculs au chapitre de la rémunération globale des patrons dans les compagnies où les actionnaires ont leur mot à dire. Des baisses ont été observées dans neuf sociétés sur 10 où les politiques de rémunération ont reçu les plus faibles appuis.

Les mieux rémunérés

Le chef de la direction le mieux payé selon le sondage a été Thomas Rutledge, de Charter Communications, qui a avalé Time Warner Cable et Bright House Networks l'an dernier pour devenir le deuxième plus important câblodistributeur aux États-Unis.

Sa rémunération totale s'est établie à 98 millions $ US. La valeur de ses attributions fondées sur des actions et de ses options a été d'environ 88 millions $ US dans le cadre d'un nouveau contrat de travail de cinq ans. Toutefois, afin que M. Rutledge soit en mesure d'obtenir cette somme, l'action de Charter devra avoir progressé d'au moins 155 pour cent au cours des cinq prochaines années.

Au deuxième rang, on retrouve Leslie Moonves, chez CBS, qui a vu ses émoluments s'établir à 68,6 millions $ US. Ce montant comprend 63,9 millions $ US en primes ainsi qu'en attribution sur des actions étant donné que le titre de CBS a affiché un rendement de 36,6 pour cent en 2016.

Robert Iger, de Walt Disney, complète le podium, avec une paye totale de 41 millions $ US. Il s'agit d'un recul de six pour cent sur un an. Cela s'explique par une diminution de sa prime étant donné que la croissance de la société a ralentie.

David Zaslav, de Discovery Communications 0 propriétaire de chaînes comme TLC et Animal Planet - a été le quatrième patron le mieux rémunéré l'an dernier avec une paye totale de 37,2 millions $ US. Les attributions sur des actions ainsi que les options représentent 70 pour cent de cette somme.

Voici la liste des 10 patrons les mieux payés aux États-Unis l'an dernier d'après les calculs de l'Associated Press et de la firme Equilar.

1- Thomas Rutledge (Charter Communications): 98 millions $ US, en hausse de 499 pour cent.

2- Leslie Moonves (CBS): 68,6 millions $ US, ce qui constitue une hausse de 22 pour cent.

3- Robert Iger (Walt Disney): 41 millions $ US, en recul de six pour cent.

4- David Zaslav (Discovery Communications): 37,2 million $ US. Il s'agit d'une augmentation de 15 pour cent.

5- Robert Kotick (Activision Blizzard): 33,1 millions $ US, en hausse de 358 pour cent.

6- Brian Roberts (Comcast): 33 millions $ US, en recul de neuf pour cent.

7- Jeffrey Bewkes (Time Warner): 32,6 millions $ US, en progression de trois pour cent.

8- Virginia Rometty (IBM): 32,3 millions $ US, en augmentation de 63 pour cent.

9- Leonard Schleifer (Regeneron Pharmaceuticals): 28,3 millions $ US, en déclin de 40 pour cent.

10- Stephen Wynn (Wynn Resorts): 28,2 millions $, en hausse de 36 pour cent.

