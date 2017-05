Qualité du miel: piètres résultats selon une enquête de Protégez-Vous

Ce savon enrichi en miel de Provence nettoie la peau tout en douceur sans la dessécher. Sa formule contient de l'huile de palme respectueuse de l'environnement pour une peau douce, souple et délicatement parfumée. Savon de Marseille Bonne Mère au Miel, de L’Occitane en Provence (6 $, disponible dans les magasins L’Occitane en Provence et sur ca.loccitane.com).

Un soin hydratant et moussant pour un bain gourmand et parfumé à l’odeur délicatement sucrée du miel. Crème Brûlée Honey Bath, de Laura Mercier (50 $, disponible sur sephora.ca). www.lauramercier.com

Une crème nourrissante à la texture gourmande et fondante qui relipide, apaise, répare et protège des agressions extérieures. Son plus? Son odeur gourmande qui fait qu’on ne peut plus s’en passer! Crème Visage Ultra-Réconfortante Jour Rêve de Miel, de Nuxe (40 $, disponible à la Baie d’Hudson, Ogilvy, Murale, Pharmaprix, Brunet, Jean Coutu et Uniprix). nuxe.com

Riche en fructose, les extraits de miel que cette huile non grasse contient apportent le carburant énergétique nécessaire aux fibroblastes pour assurer l’élasticité de la peau. Massée et tonifiée, la peau est plus souple et raffermit. Huile de soin visage, de Guerlain (110 $, disponible dans les comptoirs Guerlain sélectionnés). www.guerlain.com

Cette pommade stimulante et brillante aide à contrôler les frisottis pour créer des coiffures lisses selon nos envies. Les extraits d'ortie, de beurre de cacao et de karité nourrissent les cheveux tout en leur facilitant leur maniabilité. Mimosa Hair Honey, de Carols Daughter (21 $, disponible chez Sephora et sur sephora.ca).

Il n’a de miel que le nom, mais ce rouge à lèvres, à la teinte furieusement tendance, adoucira nos lèvres tout en leur apportant du mordant! Almost Lipstick en Black Honey, de Clinique (19 $, disponible dans les comptoirs Clinique et sur Clinique.com).