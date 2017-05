Un nouveau «trio terrible» en fin d'après-midi à Rouge FM

ADVERTISEMENT

Rouge FM vient de confier ses fins d’après-midis estivales à un nouveau «trio terrible». Dès lundi prochain, le 29 mai, Manuel Hurtubise, Patricia Paquin et Jessica Barker prendront les commandes du 4 à 6 de l’été, un rendez-vous quotidien d’humeur et d’humour qui ne devrait pas trop dépayser les habitués de la chaîne.



«C’est un beau rêve qui se poursuit pour nous trois, s’enflamme un Manuel Hurtubise sincèrement content au bout du fil. Déjà, d’avoir la chance d’avoir un micro sur une station à Montréal, c’est «wow». Et on a la chance d’être trois vieux chums qui travaillent ensemble. C’est un bonheur, un cadeau. C’est un beau privilège, on en est bien conscients.»



Car l’énergique escouade Hurtubise – Paquin – Barker est déjà connue des auditeurs de Rouge FM. En août 2015, Patricia Paquin s’amenait à l’antenne les matins de week-end, et entraînait avec elle ses potes Manuel Hurtubise et Jessica Barker à titre de chroniqueurs. À l’été 2016, Manuel et Patricia s’installaient au micro de l’émission matinale Rouge Café, dans laquelle intervenait régulièrement Jessica. Les trois mousquetaires sont ensuite retournés dans leur créneau de fin de semaine, à l’heure du brunch, à Patricia Paquin le week-end, cette fois en tant que co-animateurs, de la mi-août jusqu’à la semaine dernière.



Et voilà qu’ils feront à nouveau équipe au 4 à 6 de l’été, un mandat que leur a proposé la direction de Rouge FM, séduite par la connivence unique qui lie les trois communicateurs, lesquels ont jadis tous été les idoles des adolescents (souvenons-nous d’En transit, de 0340, des Intrépides, de Sur la piste, et alouette).



Aujourd’hui proches depuis trois décennies, Manuel, Patricia et Jessica alimentent leur amitié à coups de rendez-vous au chalet de Patricia, de soupers-homards et autres sorties à la cabane à sucre, entre autres, conjoints et enfants inclus.



«On n’a pas inventé cette complicité entre nous trois, note Manuel Hurtubise. Elle existe déjà naturellement, on est des amis depuis 30 ans. On se connaît par cœur, on se fait des soupers, on va en vacances ensemble… Les gens aiment bien ça, ils s’identifient à nous.»



«On a aussi le même sens de l’humour et de l’autodérision, ajoute-t-il. On est tellement capables de rire de nous! C’a l’air cliché, mais on ne se chicane jamais. Il n’y a jamais de froid. On est capables de se dire les vraies affaires, en pleine face. Et je crois que c’est pour ça que notre trio fonctionne bien, parce qu’on est transparents et authentiques entre nous.»



«On se dit qu’on va probablement finir, les trois vieux, dans la même résidence, à se donner des coups de canne et de marchette…»



Banlieue ou Plateau?



Les trois piliers du 4 à 6 de l’été s’entoureront de collaborateurs et d’invités pour faire lever leur festif tête-à-tête jusque dans nos voitures, nos salons et nos piscines. Une journée par semaine, Louis-François Marcotte livrera des recettes ensoleillées et des conseils barbecue, et la sommelière Jessica Harnois aidera à concocter des drinks et cocktails parfaits pour la saison chaude, de type Cosmopolitan ou Martini.



Le jeudi, un artiste offrira une prestation musicale en direct et, tous les jours, des personnalités se prêteront au jeu de l’entrevue, au téléphone ou en studio, pour parler de leurs projets ou de leurs vacances. Qui plus est, Manuel, Patricia et Jessica débattront de divers sujets et convieront ceux et celles qui les écoutent à apporter leur grain de sel par téléphone, courriels et messages-textes. Au programme des discussions à venir : pourquoi est-ce nécessairement l’homme qui a toujours le contrôle du barbecue? Manuel et Jessica prendront en outre plaisir à confronter leurs «personnages» de «gars de la banlieue» et de «fille du Plateau». Et, à tout ceci s’ajouteront évidemment les bulletins d’information, de circulation, de météo et les concours.



«Avec la radio, j’ai appris le plaisir d’être en direct, d’avoir les réactions du public instantanément», remarque Manuel Hurtubise, qui en était à ses premières armes avec ce médium il y a deux ans.



«On aime pouvoir modifier le show selon ce qui se passe, à différents moments de la journée. C’est très souple, la radio. On se tourne de bord sur un dix cents, on peut décider de modifier son contenu, parfois même pendant l’émission. Parfois, on change ou on ajoute un sujet, ou on garde un invité un bloc ou deux de plus avec nous s’il est généreux. J’ai aussi appris l’art de développer une proximité avec le public. Il y a plein de gens qui nous sont fidèles, qui nous suivent, qui nous jasent, qui embarquent dans nos niaiseries», complète celui qui gère aussi sa propre maison de production d’événements corporatifs.



Le 4 à 6 de l’été, avec Manuel Hurtubise, Patricia Paquin et Jessica Barker, du lundi au jeudi, à Rouge FM, dès le 29 mai, et jusqu’à la mi-août.

À voir également :