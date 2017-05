ADVERTISEMENT

Non, les maillots de bain tendance ne sont pas faits pour tout le monde. En tout cas pas si vous avez un peu de fesses, de ventre et le besoin de vous sentir à l'aise à la plage ou dans l'eau. Et ce sont deux mères, Kristin et Jen, qui racontent ça de la meilleure des manières dans une vidéo publiée sur Facebook et traduite par nos soins ci-dessus.

Elles ont donc cherché les pires maillots de bain une pièce, deux pièces ou quelque part entre les deux pour les essayer face à leur caméra. Elles ont visé en plein dans le mille: en moins de cinq jours, cette vidéo s'approche des 15 millions de vues et a provoqué plus de 130 000 réactions.

Ça donne presque envie d'aller essayer des maillots de bain stupides au centre commercial...