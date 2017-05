ADVERTISEMENT

Melania Trump est une épouse discrète, mais dont les réactions non verbales sont parfois plus éloquentes qu'un long discours. Comme elle l'avait déjà déjà pour intimer à son mari de bien se tenir, l'épouse du président américain en visite officielle en Israël a clairement fait comprendre à Donald qu'il n'aurait pas sa main, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en tête d'article.

Impossible, bien sûr, de savoir avec certitude ce que signifie ce geste, mais les expériences passées ont montré que Melania Trump se souciait parfois plus du protocole que son président de mari. Cette dernière aura donc peut-être observé que, côté israélien, le premier ministre Benjamin Netanyahu ne tenait pas la main de sa femme Sara, et n'a pas souhaité prendre cette liberté. Il reste toutefois possible que cette réaction ait une origine plus personnelle, signe encore une fois que le couple pourrait traverser une passe difficile.