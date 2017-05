Le Lobster Clam Jam est de retour à Montréal pour une 5e édition

ADVERTISEMENT

Vous êtes gourmands? Vous aimez l'été et les journées passées à profiter du soleil? On espère que vous connaissez le festival Lobster Clam Jam qui tient sa 5e édition le 28 mai prochain à Montréal. Mieux vaut tard que jamais si vous n'avez jamais entendu parler de ce grand barbecue à ciel ouvert qui aura lieu à l'Esplanade du Canal Lachine ce dimanche.

Le Lobster Clam Jam, c'est une vingtaine de chefs et de restaurants qui vous préparent un grand festin à partager en famille ou entre amis. Plus de 2000 livres de homard frais seront préparés sous vos yeux, en plus de plats de volaille et de viande pour les carnivores.

Parmi les restaurants participants, on retrouve le Notkins, La Queue de Cheval, Bird Bar, Lucille’s Oyster Dive, Ikanos, Mimi la Nuit; VIP Caviar Club, MLT DWN et plusieurs autres.

L'évènement accueille à bras ouverts les enfants et leur réserve même un espace de jeux. L'entrée est gratuite pour ceux de moins de 12 ans. Après tout, cet évènement culinaire leur est destiné. Vous vous régalerez pour une bonne cause puisque les profits amassés seront versés à la Fondation pour l'Enfance Starlight du Canada.

Bon festival!

www.lobsterclamjam.com