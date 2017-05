ADVERTISEMENT

Pete Souza est connu pour avoir capturé quelques uns des moments les plus admirables et mignons de l'ex-président Barack Obama: regardant la ligne d'horizon de la ville de Chicago accompagné de Michelle, blaguant avec un vétéran de la Seconde Guerre, battant Steph Curry à « Connect Four », ressemblant à une oeuvre de la Renaissance, puis discutant de sa liste de magasinage de Noël avec Bo le chien. (Obama et Bo ont eu de sérieuses conversations à coeur ouvert au cours des ans.)

Maintenant, parce que la télé-réalité a d’ores et déjà infiltré le bureau ovale, le photographe qui a documenté l'un des présidents les plus calmes en apparence de l'histoire récente, a photographié l'un des plus mal-équilibrés intérieurement ― Frank Underwood, le personnage impitoyable que joue Kevin Spacey dans « House of Cards ».

Dans les images ci-dessous, qui débutent exclusivement sur HuffPost, on aperçoit des clichés d'un jour dans la vie du président Underwood à Washington, accompagné de son chef de cabinet Doug Stamper (Michael Kelly), rendant visite au Martin Luther King, Jr. National Memorial entouré de jeunes adultes béats qui ne savent rien de ses manoeuvres politiques douteuses.

















Le coup avec Souza documente le dévoilement d'une image de Frank Underwood à la National Portrait Gallery l'an dernier, où Spacey ― jouant son personnage ― suivi par des membres du vrai corps de journalistes couvrant la Maison-Blanche.

Débutant le 30 mai sur Netflix, la nouvelle saison retrouve les Underwood au beau milieu d'une lutte électorale alors qu'ils renégocie leur propre relation au sein de la plus haute fonction de l'État.

Regardez la bande-annonce ci-dessous.