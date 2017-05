Le mot laissé au mémorial de l'Holocauste résume la différence entre Trump et Obama

ADVERTISEMENT

Une comparaison peu flatteuse pour le président américain. Donald Trump a rendu hommage mardi 23 mai, au mémorial israélien de Yad Vashem à Jérusalem, aux six millions de Juifs tués par les nazis, parlant d'un acte indicible.

"Les mots ne pourront jamais décrire les profondeurs insondables de ce mal ni l'étendue de la douleur et de la dévastation. Ce sont les heures les plus sombres de l'Histoire", a déclaré le président américain après la cérémonie commémorative. Une allocution brève, marquée par une tonalité très solennelle et des mots lourds de sens.

«Tellement incroyable, je n'oublierai jamais!» - Donald Trump au mémorial de l'Holocauste

Tout le contraire des quelques phrases qu'il a inscrites de sa main dans le livre d'or de Yad Vashem. Comme ses prédécesseurs et les illustres visiteurs du mémorial,le président américain s'est plié à la tradition... mais à la "mode Trump".

"C'est un grand honneur d'être ici avec tous mes amis. Tellement incroyable je n'oublierai jamais!", a-t-il écrit sur sa page blanche, comme s'il venait de sortir d'un parc d'attraction.

IMAGE: Trump's and Obama's notes at Yad Vashem, Israel's official Holocaust memorial pic.twitter.com/LcBA6Y1nuY — The Spectator Index (@spectatorindex) May 23, 2017

En juillet 2008, Barack Obama avait également visité ce lieu historique. Et la teneur de son message était toute autre.

"Je suis reconnaissant à Yad Vashem et à tous les responsables de cette institution remarquable. À un moment de grand péril et de promesses, de guerre et de lutte, nous sommes bénis d'avoir un rappel si puissant du potentiel de l'homme pour faire le mal, mais aussi notre capacité à nous relever de la tragédie et à refaire notre monde. Laissez nos enfants venir ici et apprendre cette histoire, afin qu'ils puissent ajouter leur voix pour proclamer 'jamais plus'", avait-il notamment écrit sur le livre d'or.

The huge contrast between Obama’s and Trump’s visits to Israel’s Holocaust memorial https://t.co/jUWfaj0XUZ pic.twitter.com/T7ytR0k1nO — Israel Headline News (@IsraelHeadlines) May 23, 2017

Un contraste saisissant entre les deux responsables politiques, que les internautes n'ont pas manqué de souligner. Et de déplorer.

Donc pour Donald Trump, Yad Vashem (Memorial de l'Holocauste à Jérusalem) est "so amazing". No comment. pic.twitter.com/YEaKEE4XsR — Gabriel Farhi (@ravgab) May 23, 2017

Le contraste entre le message creux de Trump au mémorial de l'Holocauste Yad Vashem avec celui qu'avait laissé Obama est saisissant. https://t.co/INmnAxzqZN — pierre haski (@pierrehaski) May 23, 2017

A gauche, le mot de Trump après avoir visité le mémorial de l'holocauste. A droite, celui d'Obama. Sensation que le 1er sort de chez Disney. https://t.co/Pe0S1RwIW0 — Jérôme Vilain (@F3Vilain) May 23, 2017