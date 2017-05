Le FEQ n'interdira pas les sacs à dos

Le Festival d'été de Québec (FEQ) n'a pas l'intention d'interdire les sacs à dos sur ses différents sites, et ce, même si ce type d'équipement a probablement été utilisé par l'auteur de l'attentat-suicide de Manchester pour dissimuler des explosifs.

Un texte de Louis Gagné

«Il n’a jamais été question d’interdire les sacs à dos. Ils sont fouillés de façon systématique par notre service de sécurité à l’entrée des sites, [où on retrouve] aussi des détecteurs de métal», a déclaré le directeur général du FEQ, Daniel Gélinas, mardi, en entrevue à Radio-Canada.

M. Gélinas a dû apporter certaines précisions après que Martin Sirois, qui opère une compagnie de sécurité au Festival, eut affirmé qu’il fallait revoir la sécurité entourant les spectacles, notamment en interdisant les sacs à dos.

«La décision ne me revient pas, mais selon moi, les sacs à dos devraient être interdits dans les grands événements», a confié le propriétaire de Sécurité Sirois à Radio-Canada.

Il a l’intention d’aborder le sujet avec l’ensemble de ses partenaires, dont le FEQ et le Carnaval de Québec.

Une décision qui revient au FEQ

Tout en disant respecter l’opinion de Martin Sirois, Daniel Gélinas a tenu à préciser que celui-ci n’était pas impliqué dans l’organisation de la sécurité entourant le Festival.

«La compagnie de Martin Sirois nous fournit des agents de sécurité, mais n’est nullement impliquée dans tout notre processus de planification de la sécurité pour le Festival d’été», a-t-il insisté.

Il a affirmé que l’organisation du Festival était en constante réflexion pour «trouver les meilleures mesures possibles pour sécuriser de façon optimale le public».

«C’est ce qu’on fait. On s’ajuste et on avance. Donc, ce que Martin Sirois mentionne, ça demeure son opinion, alors il faut prendre ça pour ce que c’est.» - Daniel Gélinas