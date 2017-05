Attention aux fausses nouvelles survenues après le concert d'Ariana Grande

ADVERTISEMENT

Les fausses nouvelles n’ont pas tardé à se répandre sur le web à la suite de l’explosion mortelle survenue au concert d’Ariana Grande le 22 mai à Manchester au Royaume-Uni.

Un kamikaze a tué 22 personnes et fait des douzaines de blessés, selon la police. Alors que plusieurs ont eu recours aux médias sociaux pour offrir leur aide ou faire appel à l’aide, d’autres y ont plutôt vu une bonne occasion pour troller et partager de fausses informations.

Parmi les fausses nouvelles qui ont circulé, on a rapporté qu’un homme armé était en liberté près d’un hôpital à proximité de l’aréna, qu’Ariana Grande a été blessée durant l’attaque et qu’elle a décidé de se retirer immédiatement de la musique.

Voici un résumé des fausses nouvelles à surveiller pour le moment:

Ariana Grande n’a pas été photographiée en coulisse, blessée et couverte de bleus

Fake News! This is NOT Ariana Grande in Manchester. It's from a filmset in 2015. Stay safe! pic.twitter.com/FhoqSISO4e — Julian Paul (@bildschirmspiel) May 22, 2017

Cette photo d’Ariana Grande l’air «battu et contusionné» n’a pas été prise à l’arrière-scène à la suite de l’explosion. C’est plutôt une image tirée du tournage de l’émission Scream Queens, auquel la chanteuse a pris part en juin 2015 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane.

Un criminel armé n’était pas en liberté près d’un hôpital voisin

Royal Oldham IS on lockdown. — Nicola (@SarcasticoRosso) May 22, 2017

Des nouvelles sur Facebook, Twitter et dans deux quotidiens nationaux britanniques ont suggéré qu’un homme armé était en fuite près de l’hôpital Royal Oldham. L’établissement, qui a accueilli les victimes du drame, est situé à une douzaine de kilomètres de l’aréna de Manchester. La police a balayé la zone et a confirmé qu’aucun homme armé n’était présent. La municipalité d’Oldman, où est situé l’hôpital, a demandé plus tard à la population «de partager et de faire confiance uniquement aux sources officielles d’information».

Ce petit garçon n’est pas porté disparu

EVERYONE PLEASE RETWEET THIS HELP ME!

THIS MY LITTLE BROTHER FRANK WE WENT TO THE CONCERT TONIGHT IN #Manchester & NOW WE CANT FIND HIM PLS pic.twitter.com/ucQL6xUZWC — Kylie Manser (@KylieManser1) May 23, 2017

Cette photographie est en fait une image promotionnelle de Downs Designs, une compagnie en Ohio qui conçoit des vêtements pour les personnes atteintes de la trisomie 21. En 2014, le HuffPost a réalisé un article sur cette entreprise qui contient exactement la même image.

Ariana Grande n’a pas décidé de quitter la musique

ariana never have said she'll end her career. Instead of spreading fake news, can you just pray for everyone?! no words — clevéjan ♡ (@zacharybgrande) May 23, 2017

Des douzaines de tweets trompeurs ont suggéré qu’Ariana Grande avait annoncé qu’elle se retirait de la musique à la suite de l’explosion. Sa tournée internationale «Dangerous Woman» a été suspendue pour une durée indéterminée, mais la chanteuse n’a pas émis de commentaire sur le futur de sa carrière musicale.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été adapté de l’anglais.