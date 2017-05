Les premiers hommes étaient Européens et non Africains, selon une étude controversée

ADVERTISEMENT

La divergence dans l'évolution entre les grands singes et les humains se serait produite plus tôt qu'estimé, et non pas en Afrique mais sur le continent européen, selon une nouvelle analyse de deux fossiles d'hominidés datant de 7,2 millions d'années mis au jour dans les Balkans.

Cette découverte, objet de deux études publiées ce lundi 22 mai dans la revue américaine PLOS One, vient étayer davantage la théorie selon laquelle la lignée humaine s'est séparée de celle des chimpanzés dans l'est du bassin méditerranéen, et non pas sur le continent africain comme on le pense généralement. Une affirmation qui a été rejetée par plusieurs paléontologues interrogés par le Washington Post.

Les chimpanzés sont les cousins vivants les plus proches des humains, dont ils partagent plus de 95% des gènes. Retrouver dans l'évolution le dernier ancêtre commun aux deux espèces est la question centrale et la plus débattue en paléoanthropologie.

Les scientifiques avançaient jusqu'alors l'hypothèse selon laquelle les deux lignées ont divergé dans une période remontant de cinq à sept millions d'années et que le premier pré-humain est apparu en Afrique.

La preuve par les molaires

Mais de nouvelles analyses avec des technologies sophistiquées de ces deux fossiles connus depuis plusieurs décennies d'hominidés "Graecopithèque freybergi" ont conduit les auteurs à conclure qu'ils appartiendraient à une espèce d'hominidé pré-humain.

Recourant à la tomographie informatisée, une nouvelle technique d'imagerie, cette équipe internationale de recherche a pu visualiser les structures internes des deux fossiles. Selon leurs analyses, les racines des prémolaires étaient en partie fusionnées.

"Alors que chez les grands singes les deux ou trois racines des molaires sont nettement séparées ou divergent, chez le Graecopithèque elles convergent et sont partiellement fusionnées, une caractéristique typique chez les humains modernes et anciens et plusieurs hominidés pré-humains, dont l'Ardipithèque et l'Australopithèque", explique Madelaine Böhme, professeur au Centre Senckenberg sur l'évolution humaine à l'Université de Tübingen en Allemagne, une des principales auteures de ces recherches.

"Nous avons été surpris de ces résultats alors que les hominidés pré-humains connus jusqu'alors avaient été trouvés seulement en Afrique sub-saharienne", relève Jochen Fuss, un chercheur à l'Université de Tübingen qui a mené une partie de l'étude.

Les chercheurs ont daté les sédiments des sites en Grèce et en Bulgarie où ont été mis au jour les deux fossiles du Graecopithèque à 7,24 et 7,17 millions d'années respectivement. "Cette datation nous permet de situer la séparation entre les humains et les chimpanzés dans la région de la Méditerranée", relève David Begun.

Les spécialistes pas convaincus

Pour autant, l'analyse de ces deux fossiles, la partie inférieure d'une mâchoire trouvée en Grèce et d'une prémolaire supérieure mise au jour en Bulgarie, ne suffit pas à convaincre la communauté scientifique. Le Washington Post a en effet interrogé plusieurs chercheurs spécialisés sur ces questions qui ne sont pas d'accord avec les conclusions des deux articles publiés dans PLOS One.

Jay Kelley, un paléontologue de l'université d'Arizona, précise que David Begun, professeur de paléoanthropologie à l'Université de Toronto, un des principaux co-auteur de ces travaux, a depuis longtemps défendu cette thèse d'une origine européenne des hommes. Puis, selon lui, nos ancêtres seraient retournés en Afrique par la suite. Une théorie qui "a emporté peu, si ce n'est aucun adhérent", précise Jay Kelley.

Richard Potts, un autre paléontologue interrogé par le quotidien, estime lui que "la conclusion principale de l'article va bien au-delà des preuves présentées". Jay Kelly abonde en affirmant que la forme de la molaire ne suffit pas à classer ce fossile dans la catégorie hominidé. D'ailleurs, nos premiers ancêtres n'avaient pas les molaires fusionnées. Cela pourrait donc être une mutation qui a évolué indépendamment dans plusieurs lignées différentes.

Une divergence liée au climat ?

Mais si les auteurs ont raison, comment expliquer cette différenciation entre le singe et l'homme? Les scientifiques notent que cette évolution des hominidés pré-humains pourrait avoir résulté de bouleversements de l'environnement. L'équipe menée par la professeur Böhme a également montré que la formation du désert du Sahara remonte à plus de sept millions d'années.

"Ces données indiquent pour la première fois une propagation du Sahara il y a 7,2 millions d'années alors que les tempêtes dans le désert transportaient déjà la poussière salée rouge vers la côte nord de la Méditerranée, comme c'est toujours le cas aujourd'hui", expliquent les chercheurs de l'Université de Tübingen.

Ils ont également déterminé qu'à cette même époque de formation du Sahara, un écosystème de savane a émergé en Europe. "Cet écosystème correspond parfaitement aux fossiles de girafes, de gazelles, d'antilopes et de rhinocéros mis au jour avec ceux du Graecopithéque", pointent ces scientifiques.

"La formation d'un désert en Afrique du Nord il y a plus de sept millions d'années et la propagation de la savane dans le sud de l'Europe pourraient avoir joué un rôle dans la divergence entre la lignée humaine et celle des chimpanzés", suppute la professeur Böhme.