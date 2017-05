Kendall Jenner a porté le «crop top» le plus imposant jamais vu!

ADVERTISEMENT

Le top modèle Kendall Jenner ne rate pas une occasion de se faire remarquer autant sur les réseaux sociaux que sur le tapis rouge. Si la plupart des stars tendent de plus en plus à se déshabiller, le célèbre mannequin a montré qu'un haut écourté ou autrement dit un «crop top» pouvait nécessiter beaucoup de tissu.

Son imposant haut a fait tourner les têtes sur le tapis rouge de l’événement de charité Fashion for Relief, organisé à Cannes par le mannequin Naomi Campbell afin de venir en aide à l’ONG Save the Children.

Tout en noir et signé Alexandre Vauthier, il était muni d’une manche gonflée et d’une traîne majestueuse. Le mannequin star l’a jumelé à un short en jeans serti d’une ceinture en crystal Swarovski, un collier «choker» argent, et des talons noirs.

Le mélange est osé et on adore.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous, elle a pu retirer la traîne une fois en coulisse du fameux défilé-bénéfice.