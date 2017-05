ADVERTISEMENT

Le lunettier montréalais s'associe une fois de plus avec des célébrités québécoises. Après des collaborations spéciales avec l’animatrice Maripier Morin et l’actrice Sarah Jeanne Labrosse, BonLook lance une collection de lunettes signées par le très chouette duo musical Milk & Bone.

Les nouvelles montures arrivées en boutique ce mardi 23 mai respirent le cool. On y retrouve deux modèles fins et métalliques, un plus arrondi à pont double (la Baby) puis un autre d’inspiration féline (la Lolly), avec des verres teintés. On voit parfois jaune, rouge ou encore vert et certains ont un effet miroir.

Des lunettes solaires ou de vue? À vous de choisir selon vos besoins :

« J'ai voulu faire des lunettes un peu funky, colorées et qui sortent de l'ordinaire. J'ai particulièrement un faible pour les lunettes ‘oeil de chat’ parce qu'elles sont presque les seules lunettes qui fonctionnent avec mon type de visage et mon toupet», confie Laurence Lafond-Beaulne.

Camille Poliquin, elle, dit avoir préféré un look plus rétro teinté d’une touche de classique et épuré. La baby : «une lunette délicate, mais qui a quand même du panache! », dit-elle.

Elles sont toutes disponibles à 135$ en boutique ou en ligne.

On se demande déjà à qui fait de l'oeil BonLook pour la prochaine collaboration.

