Ariana Grande s'est dite "brisée" par l'attentat à la salle Arena de Manchester qui a fait 22 morts juste après le concert qu'elle venait d'y donner ce lundi 22 mai au soir.

"Brisée. Du fond du coeur, je suis tellement désolée. Je n'ai pas de mots", a tweeté mardi la chanteuse, qui effectue actuellement en Grande-Bretagne son "Dangerous Woman Tour".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017