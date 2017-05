ADVERTISEMENT

L'idée n'est pas si saugrenue puisque une carrière à Hollywood n'a pas empêché Arnold Schwarzenegger de devenir gouverneur de Californie, ni Ronald Reagan de devenir le 40e président des États-Unis. Alors pourquoi pas Dwayne Johnson?

Depuis une entrevue accordée à GQ début mai, la star de "Fast and Furious", The Rock, évoque de plus en plus fréquemment la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle américaine en 2020. Invité chez Jimmy Fallon le vendredi 19 mai, il avait simplement déclaré qu'il pourrait envisager de se présenter contre Donald Trump en 2020.

Dimanche 21 mai, l'ex lutteur s'est amusé de son éventuelle carrière politique en participant à un sketch de Saturday Night Live (SNL) au côté de Tom Hanks. L'acteur est revenu avec humour sur ses déclarations en annonçant qu'il avait trouvé son colistier en la personne de Tom Hanks. Et les deux acteurs ont donné un avant-goût de leur mandat au public en se mettant en scène dans des situations de crises, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.