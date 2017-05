Une partie de mur de l'église Saint-Sacrement s'effondre

Située sur la rue Saint-Denis, à Montréal, l'ancien sanctuaire dominicain dédié à Saint-Jude est devenu Le Saint-Jude Espace Tonus. En plus d'un centre sportif, on y retrouve un spa nordique et une clinique santé. L'aménagement a nécessité l'ajout de deux étages et demi dans la nef, grâce à une structure indépendante en acier. Les promoteurs ont conservé et restauré la maçonnerie originale à l'extérieur, tout en misant sur un design résolument moderne à l'intérieur.

En 2011, le Musée des beaux-arts de Montréal a créé la prestigieuse salle de concert Bourgie dans l'ancienne église presbytérienne Erskine and American, située dans le Mile Carré doré, à Montréal. Les rénovations pour transformer ce monument historique créé par l'architecte Alexandre Cowper Hutchison ont coûté plus de 42 millions$.

À Magog, l'ancienne église Sainte-Marguerite-Marie accueille désormais la bibliothèque municipale. L'arrivée de la bibliothèque a permis en 2011 de redonner vie à ces locaux qui ont accueilli leur dernier service religieux en 2007. La superficie de la bibliothèque est également plus que quadruplé, passant de 484 mètres carrés à 2 000 mètres carrés. Au total, huit bibliothèques ont élu domicile dans un ancien lieu de culte au Québec.

Des colonnes? Des plafonds hauts? Il y a de quoi faire rêver les passionnés d'escalade. À Sherbrooke, Vertige Escalade s'est installé dans les locaux de l'ancienne église Christ-Roi, fermée en 2006. Des murs de grimpe ont été installés tout autour de la nef, et il est possible de s'élancer d'une Tyrolienne à partir de la tribune arrière. Les images du chemin de croix, elles, ont été remplacées par des photos de sport en plein air.

Onze chambres semblables à des petites maisons ont été aménagées à l'intérieur de l'église Saint-Benoît-Abbé, à Gatineau, pour accueillir des patients en phase terminale et leurs proches. Un lieu de recueillement a été conservé sous le clocher. La Maison Mathieu-Froment-Savoie a acquis l'endroit en 2008 pour s'y installer. Le centre a payé 600 000$ au moment de la vente, et un autre 300 000$ est payé au diocèse à raison de 15 000$ par année. La fabrique conserve également un accès le dimanche aux fins de culte, en plus d'utiliser un autre espace pour ses activités pastorales.

Dans la Vieille Capitale, les 3 790 mètres carrés de l'église Saint-Esprit accueillent désormais l'École de cirque de Québec. Trois mezzanines ont été ajoutées à l'intérieur du bâtiment construit en 1930.

À Montréal, le théâtre Paradoxe, qui oeuvre dans l'insertion sociale, a transformé l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours en salle de théâtre. Détail inusité, le bois des confessionnaux a été réutilisé pour confectionner le bar. Vin de messe non inclus.

