Le Parti québécois (PQ) doit reconnaître sa responsabilité dans le fait que les militants de Québec solidaire (QS) aient refusé de conclure des pactes électoraux avec lui en vue des élections de 2018, selon les porte-parole du parti.

«Quand l'exécutif a écrit à nos membres il y a quelques semaines pour dire que la dimension du programme identitaire ne serait pas revue, bien ils étaient en train de dire à Québec solidaire: "On n'est pas sûrs qu'on veut s'asseoir avec vous autres"», a déclaré Manon Massé en point de presse en marge du congrès de QS.

Mme Massé et son nouveau co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, réagissaient aux pointes lancées la veille par le PQ, qui s'est dit «déçu pour les indépendantistes et les progressistes qui nous demandent avec insistance de travailler ensemble, de s'élever au-dessus de la partisanerie traditionnelle, de nos égos politiques de partis».

Mme Massé a rappelé que le véritable dialogue entre les partis avait été lancé en novembre dernier, et que le PQ s'était montré inflexible sur certains enjeux, dont son refus de tenir une commission sur le racisme systémique.

En anglais, la porte-parole a poursuivi en disant que le parti devait «assumer la responsabilité» de ses décisions.

Hivon «surprise» des propos de QS

La députée péquiste Véronique Hivon, qui est responsable du dossier de la convergence, se dit très surprise d'entendre ces arguments, qui n'avaient jamais été communiqués au PQ avant dimanche, selon elle.

«Pourquoi aujourd'hui, on évoque ça? Je dois vous dire que ça m'apparaît plus comme des bouées ou des prétextes, parce que je pense qu'ils sont conscients que la décision qui a été prise hier ne plaît pas du tout à la majorité des progressistes et indépendantistes au Québec», a-t-elle soutenu en entrevue téléphonique.

Mme Hivon rappelle qu'il n'a jamais été question de fusionner les deux programmes des partis; il s'agissait simplement d'un pacte pour «maximiser les chances de se doter d'un gouvernement progressiste et indépendantiste».

M. Nadeau-Dubois avait déclaré dernièrement que la classe politique des 30 dernières années avait «trahi» le Québec, ce qui a suscité de la grogne au PQ, selon Mme Hivon. Mais les péquistes n'ont pas remis le projet de convergence en question pour autant, dit-elle.

Débats intenses

Des débats passionnés se sont déroulés au congrès de Québec solidaire, dimanche, sur l'idée de conclure des ententes électorales ponctuelles avec le Parti québécois. Plusieurs délégués ont traité le PQ de xénophobe, faisant référence à la charte des valeurs du gouvernement Marois, et se sont dits inquiets du fait que le parti pourrait briser les ponts qu'il a bâtis avec les communautés culturelles et les anglophones.

Une «majorité claire» de délégués ont voté contre les pactes électoraux avec le PQ, ce qui a provoqué la colère de plusieurs péquistes sur les réseaux sociaux. Ceux-ci accusent QS d'avoir ainsi assuré la victoire du Parti libéral du Québec en 2018.

«Dire ça, c'est prendre pour acquis que le vote libéral est un bloc homogène, indélogeable, monolithique et éternel», a commenté M. Nadeau-Dubois.

«Les électeurs libéraux, là, ce ne sont pas des pions. Ce sont des gens qui réfléchissent, comme tout le monde. Et si on s'adresse à eux, avec intelligence, et qu'on leur propose un projet de société mobilisant et inspirant, ils peuvent changer d'idée. Tout comme des électeurs ont changé d'idée en France et aux États-Unis.» - Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Le PQ tourne la page

Du côté du Parti québécois, le dossier est clos, du moins jusqu'en 2018. «La réponse de Québec solidaire, malheureusement, a été très claire», a indiqué Véronique Hivon.

«Il y avait vraiment une main tendue, il y avait vraiment une volonté de faire les choses autrement, ça a été rejeté clairement par Québec solidaire. On prend acte de ça et on tourne la page.»

Manon Massé a indiqué dimanche qu'elle s'attendait à ce que cette question revienne un jour ou l'autre. «Moi, si je regarde mes 11 dernières années, mon "feeling", c'est qu'il y a plein de monde qui vont vouloir nous ramener dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un mode de scrutin qui nous piège», a-t-elle déclaré en point de presse.

