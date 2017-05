ADVERTISEMENT

Pouvoir bien s'habiller ne devrait pas être réservé aux femmes faisant du 36 et plus d'1m70. C'est donc en voyant la frustration d'une femme de petite taille cherchant des vêtements dans une section pour enfant que Miriam Chalek a décidé de fonder l'International Dwarf Fashion Show. L'objectif: imposer de plus en plus des femmes de petite tailles sur les podiums internationaux.

Samedi 20 mai, ce sont donc sept femmes de moins d'1m30 qui ont défilé à Dubaï, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Une démarche que le public a apprécié.