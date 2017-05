ADVERTISEMENT

Pour voler la vedette à Katy Perry, il fallait au moins ça... Un peu plus de deux ans après les fameux requins danseurs du Super Bowl, la chanteuse habituée aux shows dantesques s'est offert une nouvelle performance remarquée sur le plateau de l'émission Saturday Night Live, où elle chantait samedi 20 mai pour la troisième fois de sa carrière.

Mais alors qu'elle interprétait son dernier single "Swish swish", ce n'est pas elle qui a le plus fasciné les internautes, mais l'un de ses danseurs, rapidement surnommé "backpack kid", c'est à dire le garçon au sac à dos.

Ce jeune danseur n'est pas n'importe qui, puisqu'à seulement quinze ans, Russell dit "I Got Barzz" compte déjà plus de 400 000 abonnés sur Instagram et des fans tels que Rihanna, tous passionnés par ses sessions de danse déjantées. Comme le montre notre vidéo en tête d'article, le jeune homme a encore fait très fort au côté de Katy Perry.