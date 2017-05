4 faits étonnants au sujet du Walt Disney World Resort

ADVERTISEMENT

Vous pensiez tout savoir au sujet de Walt Disney World? Un instant… Lorsqu’il est question du centre de villégiature et de ses quatre parcs thématiques — Disney’s Animal Kingdom, Epcot, Magic Kingdom et Disney’s Hollywood Studios —, il y a toujours quelque chose de nouveau et de magique à découvrir.

Depuis son ouverture en 1971, les plus de 25 000 acres — environ la superficie de la ville d’Ottawa! – du centre de villégiature ont enflammé l’imagination de chacun de ses visiteurs. Voici donc quatre choses que vous ne saviez probablement pas au sujet de Walt Disney World.

Parc thématique Disney’s Animal Kingdom

Saviez-vous que la principale attraction du parc thématique Disney’s Animal Kingdom est le magnifique Tree of Life? D’une hauteur équivalant à 14 étages et d’une largeur de plus de 15 mètres, sont tronc est orné de plus de 300 superbes gravures d’animaux. Ouvert en 1998, ce parc est divisé en zones thématiques toutes liées à la conservation de l’environnement et des animaux.

Dans la même veine, il y a Pandora — The World of Avatar, la plus importante expansion de l’histoire du parc. Cette nouvelle expérience vous permettra de vous promener sous d’immenses montagnes flottantes, de naviguer sur une rivière mystique et d’explorer la jungle nocturne et sa flore bioluminescente. Vous pourrez également vous embarquer dans une toute nouvelle aventure à couper le souffle intitulée Avatar Flight of Passage, qui permettra aux invités de vivre l’expérience de voler à dos de banshee!

Epcot

Le parc thématique Epcot est dédié à la célébration de tout ce que l’humain a accompli, d’innovations technologiques et de culture internationale, mais connaissez-vous le poids de l’emblématique structure Spaceship Earth? Haute de 55 mètres, elle pèse plus de 7 257 478 kilos, soit l’équivalent d’environ 1040 très gros éléphants d’Afrique.

C’est également à Epcot que l’on retrouve le simulateur de mouvement par centrifuge Mission : Space, où l’on peut jouer à l’astronaute en route vers la galaxie tout en évitant les météorites.

Magic Kingdom

Saviez-vous que le parc classique Magic Kingdom fut le premier parc thématique de Walt Disney World? C’est là, de nos jours, que vous pouvez rencontrer vos personnages Disney préférés et admirer le tout nouveau spectacle de feux d’artifice Happily Ever After, dont la première a eu lieu le 12 mai.

Le premier parc thématique Disney en Floride proposait sept zones thématiques, chacune comportant des dizaines d’attractions s’articulant autour de l’émerveillement, de la fantaisie et du plaisir - Main Street, U.S.A., Adventureland, Frontierland, Liberty Square et Mickey’s Toontown Fair ne sont que quelques exemples. Certaines des attractions emblématiques étaient Big Thunder Mountain Railroad, Dumbo the Flying Elephant, Jungle Cruise, Pirates of the Caribbean et, bien entendu, The Haunted Mansion. Peu importe ce que vous choisissez de visiter, vous allez assurément vous amuser!

Disney’s Hollywood Studios

Saviez-vous qu’en plus d’être un parc thématique, Disney’s Hollywood Studios est un véritable studio de cinéma, de télévision et de radio entièrement fonctionnel? Les visiteurs peuvent y faire l’expérience d’attractions interactives, de spectacles dignes de Broadway et de divertissements de la plus haute qualité qui rendent hommage au monde du show-business.

Venez célébrer la saga Star Wars à Star Wars Launch Bay, le spectacle 3D Star Tours —The Adventures Continue, ou encore le spectacle Star Wars : A Galactic Spectacular où lasers, effets spéciaux et l’emblématique trame sonore de la série vous en mettront plein la vue et les oreilles! Vous pourrez également essayer le Rock ‘n’ Roller Coaster mettant en vedette Aerosmith, ainsi que Toy Story Mania!

Ce ne sont là que quelques-unes des choses que vous ne saviez peut-être pas au sujet du Walt Disney World Resort et, à dire vrai, ce n’est que le début! Comme l’a déjà dit Walt Disney, Walt Disney World «ne sera jamais terminé. Il continuera de grandir tant qu’il y aura de l’imagination sur cette planète».