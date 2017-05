Le directeur de recherche Enzo di Fabrizio et ses collègues de l'Université de Gênes, en Italie, ont développé une nouvelle technique pour prendre les captures de la double hélice, à l'aide un microscope à électron.

Des chercheurs de l'université de Cambridge (Angleterre) assurent être parvenus à encoder numériquement dans de l'ADN plusieurs objets dont une publication scientifique, une photo, mais aussi un sonnet de Shakespeare ainsi qu'une partie du célèbre discours de Martin Luther King, I Have A Dream.

Présenté à Las Vegas lors d'un salon spécialisé, le Selecta DNA High Velocity System, un pistolet ultra rapide permettrait aux forces de l'ordre de tirer une balle contenant un code ADN unique sur des suspects au milieu d'une foule, tout en se tenant à bonne distance (30 à 40 mètres) puis de les interpeller lorsque la situation le permet grâce à la marque laissée par l'ADN.

Une étude a effectué des extractions et analyses ADN sur 12 paires homme-femme de sujets volontaires, après baiser intense (de durée minimum de 2 minutes), à différents moments après l'acte: 1 minute, 5, 10, 30 minutes, et 1h après. Les quantités d'ADN ainsi retrouvées variaient considérablement selon la paire de partenaires en cause: jusqu'à 100 fois plus d'ADN dans certains échantillons, ce qui laisse penser que la manière ou "technique" d'embrasser change bien le passage d'ADN de l'un à l'autre. Les transferts les plus importants donnaient plus de 3500 copies de génome passés de l'homme à la femme

Une étude récente a effectué une étude génétique d'association sur plus de 500 participants, choralistes ou non, afin de définir si certains variants génétiques dans les gènes AVPR1A et SLC6A4 étaient plus fréquents chez les chanteurs de chorale que chez des personnes ne participant pas régulièrement à des activités musicales. Pour le gène SLC6A4, l'association s'est avérée très nette entre certaines de ses variations de séquence ADN et l'appartenance à un des 2 groupes: choraliste ou non-choraliste.