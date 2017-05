ADVERTISEMENT

Méconnaissable. L'actrice Pamela Anderson a monté les marches du Palais des Festivals à Cannes, samedi 20 mai, vêtue d'une longue robe noire (signée Vivienne Westwood), les cheveux tirés en arrière et légèrement maquillée. À mille lieux du maillot rouge (très) échancré de son personnage dans "Alerte à Malibu", auquel elle est toujours régulièrement associée.

L'actrice âgée de 49 ans était présente pour assister à la présentation du film "120 battements par minute" de Robin Campillo. Elle s'était déjà fait remarquer fin janvier à Paris, lors de la 40e édition des "Best Awards Gala", où elle était apparue dans un look très naturel qui en avait surpris plus d'un.

Loin des plateaux de cinéma, Pamela Anderson consacre aujourd'hui une bonne partie de son temps à la défense des animaux. En janvier 2016, elle était même invitée à l'Assemblée nationale par une députée écologiste pour soutenir l'interdiction du gavage des canards et des oies pour produire du foie gras.

Pamela Anderson sera tout de même de retour sur grand écran en juin aux côtés de The Rock dans l'adaptation au cinéma de la série qui l'a rendue célèbre, "Alerte à Malibu".