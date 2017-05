Monquartier en boîte, nouvelle plateforme de vente en ligne pour les quartiers centraux de Québec

ADVERTISEMENT

Association entre l’entreprise de livraison écologique Véli Coursiers et le site Monquartier.quebec, qui regroupe les principaux quartiers du centre-ville de Québec, la plateforme de vente Monquartier en boîte a été lancée le 19 mai dernier au café Maelstrøm, dans le but de promouvoir le commerce local.

Faire la promotion de l’achat local

Cette boutique en ligne permet aux consommateurs de magasiner dans une quarantaine de commerces indépendants et de recevoir la livraison à la maison ou dans l’un des deux points de collecte (Yannick Fromagerie et Le Panetier Baluchon), le jeudi et le samedi, moyennant des frais de 6,95 $ par commande. Les articles vendus en ligne, plus de 200 items actuellement, s’étendent de la boulangerie aux accessoires de cuisine, en passant par le café, le prêt-à-manger et les produits de beauté, tous faits localement.

L’idée d’une plateforme de vente en ligne est née de la volonté d’Arnaud Bertrand, fondateur des médias hyperlocaux réunis sous la bannière Monquartier.quebec, de promouvoir le commerce des quartiers centraux. «C’était une idée folle de réunir les commerçants locaux sur une plateforme en ligne pour vendre leurs produits à la communauté urbaine de Québec», explique l’entrepreneur. Il s’est associé à Christophe Navel, de Véli Coursiers, afin d’assurer une livraison écologique en vélo, vélo cargo et voiture 100 % électrique.

Une plateforme unique

Pour Christophe Navel, le concept de Monquartier en boîte est inédit et offre une formule clé en main, car c’est l’entreprise qui s’occupe de collecter les produits dans les différents commerces. «Ce qui est unique, c’est que c’est un supermarché virtuel qui regroupe les commerçants locaux», ajoute Arnaud Bertrand. «Nous, on est des amoureux de nos quartiers, on voulait donner une visibilité aux petites entreprises. Ce sont elles qui en arrachent actuellement.»

Selon les cofondateurs, le consommateur y trouve aussi son compte. «Il peut découvrir de nouveaux produits. Quand tu habites dans un quartier, tu as l’habitude de magasiner dans ton quartier. C’est rare que tu te déplaces pour aller chercher un produit spécifique dans un autre quartier», fait valoir Arnaud Bertrand. De plus, comme la livraison s’étend du Vieux-Port à la pointe de Sainte-Foy (Marly) et jusqu’à la limite nord de Charlesbourg, «cela permet de faire sortir les produits des quartiers centraux et de les faire connaître».

Le regroupement Monquartier.quebec

En plus du dévoilement de la plateforme de vente en ligne avait lieu l’annonce du regroupement des médias hyperlocaux Monlimoilou.com, Monsaintroch.com, Monsaintsauveur.com et Monmontcalm.com sous la bannière de Monquartier.quebec. Chaque média continuera de couvrir l’actualité de son quartier, mais le site collectif mettra en valeur les contenus communs et traitera des enjeux touchant l’ensemble du centre-ville de Québec.

