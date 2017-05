ADVERTISEMENT

La famille de Karine Major, cette jeune femme de Rimouski portée disparue le 9 mai puis retrouvée mercredi en Saskatchewan, a expliqué samedi lors d'une conférence de presse à Montréal qu'elle était en détresse psychologique au moment de sa disparition et qu'elle a été volée pendant son long périple.

Le conjoint et la soeur de la femme de 26 ans, Alexandre Livernoche et Annie Major, étaient accompagnés du procureur dans le dossier, Me Jean Denis. Ils ont demandé à ce qu'aucune accusation ne soit portée contre elle.

Karine Major a été arrêtée en Saskatchewan pour méfaits publics.

Selon la Sûreté du Québec, elle a fourni de fausses informations aux enquêteurs de la division des crimes majeurs, ce qui les a conduits sur de mauvaises pistes.

Alexandre Livernoche et Annie Major, qui se sont rendus en Saskatchewan, sont revenus au Québec avec Karine. Ils sont actuellement à Montréal.

Rappelons que Karine Major a passé cinq années à Sherbrooke pour ses études universitaires et a travaillé pour le mouvement scout de la région.

