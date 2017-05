ADVERTISEMENT

Ce jeudi 18 mai se déroulait l'inauguration des Terrasses Bonsecours au 364 rue de la Commune Est pour une 9e édition sous un soleil estival tel un avant-goût d'été. Notre photographe était de la partie pour immortaliser des styles estivaux. Vive l'été!

Avec sa vue incomparable à 360 degrés du fleuve St-Laurent, du centre-ville et du Vieux-Port, résidents et visiteurs ont voté les Terrasses Bonsecours comme la meilleure terrasse (et le meilleur endroit) à Montréal où sont déjà passées de nombreuses célébrités comme Rihanna, Drake, Georges St-Pierre, Tiesto et PK Subban, pour ne citer qu'eux.

Au programme de cette soirée: cocktails et huîtres, tout en profitant des derniers rayons de soleil, aux airs des DJs les plus raffinés de Montréal, tels que Thomas H, les frères Flores, Yo-C, Chris N, Pat Boogie et plus encore.

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous.

