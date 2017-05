Styles de soirée: l'inauguration en grand du nouveau club La Voûte

ADVERTISEMENT

Jeudi 18 mai se déroulait le lancement VIP et très prisé du nouveau club de Montréal: La Voûte - situé au 360 rue St-Jacques qui ouvrira au grand public la fin de semaine du 26, 27 et 28 mai. Un moment très stylé immortalisé par notre photographe Jf Galipeau.

Un décor impressionnant aux projections spectaculaires

Les coffres de l’ancienne Banque Royale se sont transformés en une discothèque, qui clairement deviendra un lieu branché, et réinventera les codes des nuits montréalaises. La Voûte: c'est 13 000 pi2 répartis en deux salles. La Salle principale, d’une capacité de 400 personnes sera accessible par la plus grande porte blindée où se répartissent quatre bars, ayant chacun sa propre ambiance. La Salle Angelo Magnanti, d’une capacité d’accueil de 100 places est, avec son propre DJ, ouverte à une ambiance plus intime et réservée. On y ressent une atmosphère unique par son décor et son environnement décalé.

