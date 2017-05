ADVERTISEMENT

Les transactions bancaires peuvent être une source de stress pour ceux d’entre nous qui ne sont pas très à l’aise avec les finances. Pourtant, prendre vos transactions bancaires en main peut vous simplifier la vie et réduire votre niveau de stress. Ouvrir un compte bancaire tout-en-un Manuvie Un est une excellente façon d’être plus futé que votre dette et de simplifier votre vie. En partenariat avec Manuvie Un, voici quelques astuces additionnelles pour simplifier vos finances et réduire votre niveau de stress.

Apprenez à automatiser

Moins il y a d’étapes, mieux c’est. Assurez-vous de mettre en place des paiements de facture automatisés pour vos frais mensuels fixes comme l’assurance auto, les services et les factures de téléphonie mobile. Ainsi, vous ne risquez pas de manquer un paiement.

Profitez des transactions bancaires mobiles

Nous ne nous séparons pratiquement jamais de nos appareils mobiles, alors pourquoi ne pas en profiter au maximum et les utiliser pour nos transactions bancaires ? Installer l’appli mobile de votre institution bancaire sur votre téléphone vous permet d’avoir accès à vos finances en un tournemain. Vous pourrez consulter vos comptes, vos factures et transférer ou déposer votre argent. Les services bancaires en ligne vous permettent d’économiser du temps et de simplifier votre vie !

Mettez en place un plan d’épargne automatisé

L’une des meilleures façons d’épargner est de mettre en place un plan d’épargne automatisé. Déterminez un montant qui vous convient financièrement et mettez en place un retrait automatique qui sera déposé directement dans votre compte d’épargne afin que vous puissiez l’utiliser pour investir ou comme bon vous semblera. Cela vous simplifie la vie, et c’est la meilleure façon d’épargner.

Exigez plus de flexibilité de votre institution bancaire

La vie est remplie d’imprévus et de dépenses inattendues, et les revers financiers peuvent survenir à tout moment. Il arrive même qu’un boni ou un remboursement d’impôt ne puisse pas être utilisé à son plein potentiel à cause des restrictions de remboursement de votre hypothèque. Bon nombre d’institutions financières imposent d’importantes pénalités monétaires lorsque vous tentez de modifier les conditions de votre entente et souhaitez rembourser votre hypothèque plus rapidement. Manuvie Un vous offre la flexibilité de rembourser votre dette lorsque vous avez des revenus additionnels tout en vous permettant d’avoir accès à la valeur nette de votre demeure lorsque vous en avez besoin.

Consolidez votre dette

Magasinez le taux d’intérêt le plus avantageux pour un prêt de consolidation ou une marge de crédit. Plus il est simple de suivre l’évolution de votre dette, plus vous serez équipé pour la prendre en main. Consoloder toutes vos dettes et prêts signifie également que vous serez en mesure de négocier un délai de remboursement avantageux tout en réduisant vos versements et votre dette à long terme. Un compte Manuvie Un vous permet de consolider hypothèque, dette, comptes chèque et épargne ainsi que tous vos revenus dans un seul compte afin d’avoir un portrait financier clair et d’économiser des milliers de dollars en intérêt.

La vie est parfois compliquée, mais il existe des outils et des ressources qui peuvent vous aider. Par exemple, chaque dépôt dans votre compte Manuvie Un réduit votre dette et vous fait économiser des frais d’intérêt jusqu’à ce que vous ayez besoin de retirer des fonds pour payer vos dépenses mensuelles fixes. Cela simplifie grandement vos transactions bancaires, puisqu’il s’agit d’une solution bancaire tout-en-un qui combine hypothèque, marge de crédit et comptes bancaires (chèque et épargne) dans un seul endroit facile à gérer. Découvrez ce que Manuvie Un peut faire pour vous ici et découvrez la #veritehypothecaire.