Ce père a décidé de pimenter la photo familiale

Les photos de famille sont parfaites pour immortaliser un moment précieux, comme les vacances d'été. Et pour que la leur reste dans les annales, ce père a décidé d’y ajouter sa petite touche humoristique.

Il a demandé à ses enfants de prendre la pose pour former quelque chose de grivois ou autrement dit... NSFW (not safe for work ou à ne pas regarder au bureau).

Il a tiré avantage des ombres projetées par la marmaille pour produire…

« Notre père ne voulait pas nous laisser filer tant qu’on ne le faisait pas comme il faut… »

Vous voyez ce qui se cache dans cette image? Bien sûr que oui!

