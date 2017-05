Le choc du Titan à La Ronde!

ADVERTISEMENT

Préparez-vous à vivre le choc du Titan! La Ronde a inauguré sa 50e saison jeudi avec son traditionnel événement d’ouverture VIP, au cours duquel artistes, représentants des médias et partenaires commerciaux ont pu se familiariser avec sa nouvelle attraction, un gigantesque pendule qui vous fera non seulement tourner la tête, mais qui vous mettra aussi le cœur à l’envers!



Majestueusement érigé près du célébrissime manège Disco Ronde, le Titan – nommé ainsi en évocation de ces êtres de la mythologie grecque qui symbolisent la domination – est une immense balançoire qui propulse ses occupants de gauche à droite, de plus en plus loin, de plus en plus haut (plus précisément, à une vitesse de 112 km/h et une hauteur de 45 mètres), pendant que le réceptacle en forme de cercle dans lequel ils prennent place, lui, tourne sur lui-même. De quoi avoir les sens non seulement en alerte, mais aussi en émoi!

Jérôme Ferrer partenaire



Pendant que Montréal célèbre cette année son 375e anniversaire, la Ronde n’est pas en reste et souffle, à titre de legs d’Expo 67, ses 50 bougies. Peu de nouveautés marqueront toutefois la célébration cet été, si ce n’est du Titan et d’une nouvelle collaboration avec Jérôme Ferrer et le Groupe Europea, qui agiront à titre de traiteurs les soirs de feux d’artifice et stationneront leur camion de cuisine de rue, le Jerry’s Mobile, sur le site de La Ronde tout l’été.



Il faut dire que La Ronde avait gâté ses habitués l’an dernier, alors que quatre nouveaux joujoux (le Goliath en réalité virtuelle, le Phoenix, le Gravitor et le Vampire inversé) avaient été dévoilés.



Cette année, par ailleurs, les Montréalais ont pu choisir pour la première fois les pays qui seront à l’honneur à l’International des Feux Loto-Québec, qui en seront à leur 33e édition, du 1er juillet au 5 août. Ils ont également voté pour les chansons qu’on pourra entendre lors du premier spectacle pyrotechnique de l’année, ayant pour thème Montréal. La trame sonore comprendra, entre autres, une rétrospective des plus belles chansons d’Harmonium, à laquelle a contribué Serge Fiori, et le chanteur Ian Kelly offrira une prestation en direct.



Le parc continuera en outre de miser sur ses valeurs sûres pour plaire à tous en 2017, comme ses rendez-vous pour les tout-petits avec la mascotte Ribambelle et ses amis, de même que ses week-ends «effrayants», mettant en vedette zombies, démons et vampires, à l’approche de l’Halloween, à compter du 30 septembre et le jour de l’Action de Grâces.



La Ronde ouvre officiellement ses portes au public ce samedi, 20 mai, et sera en activité jusqu’au 29 octobre. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Ils étaient présents à l’ouverture de La Ronde, jeudi…

Sébastien Benoît : «Moi, je viens à La Ronde deux fois par année, les soirs où j’anime les feux d’artifices en direct à Rythme FM. Cet été, j’y serai le 1erjuillet et le 5 août. Je connais déjà mes dates! (rires) Toute la famille vient avec moi. Mon fils Laurent va avoir quatre ans et demi cet été, alors on ira sûrement au Pays de Ribambelle! Mais fiston est plus un joueur de soccer. Il nous a dit l’autre jour qu’il veut jouer au soccer huit fois par semaine! (rires) On ne lui a pas encore expliqué comment ça fonctionne…»



Éric Lapointe : «Mes parents ne m’ont emmené à La Ronde qu’une fois quand j’étais enfant, mais j’adorais ça. Ce soir, je suis là pour mes deux fils, Christophe-Arthur et Édouard, qui ont 6 et 5 ans. Ils en sont à leurs premières armes! L’été, dans les festivals où il y a des manèges, ils sont toujours contents de venir et de les essayer. Aujourd’hui, c’est leur baptême de La Ronde. Je trouve ça le fun, parce qu’en général, c’est un peu compliqué pour moi de venir à La Ronde; en temps normal, je passe mon temps à prendre des photos! Depuis la semaine dernière qu’ils en parlent, ils avaient très, très hâte!»



Valérie Carpentier : «Je viens à chaque événement VIP, parce que c’est vraiment «malade»! Je ne suis jamais vraiment venue dans mon enfance, sauf une fois pour voir les feux d’artifice. J’aime quand il se passe une activité! J’adore les sensations fortes, je fais tous les manèges, je capote bien gros sur La Ronde!»



Joey Scarpellino : «Je viens une fois par année à La Ronde, à l’événement VIP! J’aime les manèges, mais j’ai l’impression que, quand j’ai frappé 18 ans, je suis devenu moins tolérant. Avant, je pouvais en faire «illimité», mais maintenant, je peux juste en faire un nombre limité avant d’avoir mal à la tête. Je trouve ça vraiment plate, comme feeling, mais c’est ça…»