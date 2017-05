ADVERTISEMENT

L’industrie de la rénovation résidentielle est en pleine santé. Au Canada, la tendance est de plus en plus à la rénovation qu’à la construction de nouvelles habitations. Comme tout le monde, nous avons hâte d’installer de nouveaux comptoirs et tuiles dans notre cuisine, mais nos rénovations nous révèlent parfois de bien horribles problèmes. Des planchers pourris et des entrepreneurs incompétents sont quelques-uns des ennuis que vous pourriez devoir surmonter lorsque vous vous embarquez dans un nouveau projet. Si vos finances sont serrées, vous pourriez vous sentir plus à l’aise et économiser grâce à Manuvie Un, un compte tout-en-un qui combine hypothèque, marge de crédit, compte chèque et épargne dans un seul endroit. Vous pouvez de plus avoir accès à la valeur nette de votre demeure jusqu’à concurrence de votre limite d’emprunt pour payer ces coûts de rénovation inattendus. Manuvie Un vous offre la flexibilité de vivre avec plus de liberté et de compléter ces rénovations tant désirées. Voici quelques histoires d’horreurs de rénovations résidentielles qui vous donneront envie d’être bien préparé financièrement.



Lorsqu’il pleut, il mouille : les problèmes qui s’accumulent

Lorsque Gillian Hunter et son mari, de Surrey, en Colombie-Britannique, ont acheté leur demeure âgée d’une quarantaine d’années en 2005, ils savaient qu’ils auraient de nombreuses rénovations à effectuer. Mais avant même de commencer, ils ont dû affronter des obstacles inattendus. Finir le sous-sol a été mis sur pause lorsqu’un lave-vaisselle défectueux a causé des dégâts d’eau considérables dans la pièce voisine. « Il fallait s’en occuper immédiatement pour ne pas se ramasser avec des moisissures dans les murs », raconte Gillian.

Malheursuement, lorsque les ouvriers ont entrepris cette réparation, ils ont découvert des problèmes bien plus graves qu’un mur détrempé. Les poutres de soutien subissaient un stress tel qu’elles devaient être changées immédiatement. Le remplacement des murs a donc dû être reporté le temps que les ouvriers remplacent les vieilles poutres par de nouvelles, plus solides. Même si ces travaux étaient nécessaires, ils ont tout de même fait doubler les coûts du projet.

Travaux mal faits par des entreteneurs incompétents

Des rénovations majeures dans plusieurs pièces prennent du temps, et, malheureusement, certains propriétaires ont connu ce qui semble être des projets sans fin. Jay Timmons et Rick Olson avaient été tellement impressionnés par le bon travail de l’entrepreneur qui avait rénové leur rez-de-chaussée qu’ils l’ont engagé de nouveau pour le reste de la maison. C’est là que les problèmes ont commencé. Ce qui devait être un projet échelonné sur un an a fini par en prendre deux, et tout ça avec des bris de tuyau, des conditions de vie insoutenables et une augmentation des coûts de 70 pour cent. L’entrepreneur a même fini par carrément abandonner le projet.

« L’entrepreneur nous rassurait sans cesse que tout allait bien, mais nous demandait constamment plus d’argent », confiait Timmons au Washington Post en 2016. « Nous avons été complètement abasourdis lorsque nous avons reçu une facture de 100 000 $ en frais additionnels, et le projet n’était même pas terminé. »



Des fissures dans les fondations ne nuisent pas qu’à votre maison

La Torontoise Anna Bilyj a rénové sa maison octogénaire à quelques reprises et a « toujours épargné un peu plus, au cas où ». Son plus récent projet consistait à installer une rambarde autour de son porche et un entretien de base des fondations, mais une fissure dans le vieux béton est venue changer les plans.\

« Les travaux au crépissage nécessitaient le nettoyage au jet de sable afin de se débarrasser du vieux béton qui pourrait occasionner des infiltrations dans les fondations », explique-t-elle, ajoutant que les ouvriers ont dû prendre des mesures encore plus draconiennes. « Ils ont retiré le vieux béton… et ils ont refait le crépissage au complet une fois tout ça retiré. »

Ce qui devait être un projet d’une journée a fini par en prendre quatre et les coûts de main-d’œuvre additionnels lui ont fait débourser 2500 $ de plus que prévu.

