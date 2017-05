ADVERTISEMENT

En direct de "Touche Pas à mon Poste" aux heures de grande écoute jeudi 18 mai en deuxième partie de soirée, Cyril Hanouna semble avoir pris un malin plaisir à piéger des homosexuels en passant une fausse annonce sur un site de rencontre gay.

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir une séquence où Hanouna répond à un appel en adoptant une posture et une voix moqueuses et enchaîne les blagues douteuses.

Contactée par Le HuffPost, SOS Homophobie estime que cet extrait est "scandaleux" et assure qu'elle va écrire au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). "Ce sont des propos homophobes. Pour nous c'est une récidive de Hanouna, cela fait plusieurs fois qu'il est pris en flagrant délit d'homophobie", souligne Joël Deumier, président de l'association.

C'est en effet loin d'être la première fois que l'émission de la chaîne C8 fait preuve "d'homophobie ordinaire". En décembre, l'association des journalistes LGBT, l'AJL, épinglait "TPMP": pour le seul mois de novembre, elle avait comptabilisé 42 références à l'homosexualité, "souvent pour en rire de manière rabaissante".

Pourtant, fin décembre 2016, Cyril Hanouna déclarait qu'il allait "continuer à combattre l'homophobie".





L'animateur se défend d'une quelconque homophobie auprès de L'Express. "Il n'y aura jamais aucune séquence homophobe dans mes émissions! Bien au contraire, assure-t-il. Je suis le plus fervent défenseur du Refuge, dont j'ai défendu la cause depuis le début de la semaine, et encore dans l'émission, pour la semaine contre l'homophobie à l'école", affirme-t-il.

"A force de laisser passer de tels propos, on finit par banaliser le discours homophobe", poursuit Joël Deumier, qui a fait part du comportement "indigne, honteux, homophobe" de Cyril Hanouna sur son compte Twitter.





Le CSA, contacté par Le HuffPost, affirme qu'il y a beaucoup de "signalements par des internautes". À 11h30, le CSA annonçait avoir comptabilisé 250 signalements. En fin de journée, plus de 6500 personnes avaient saisi le CSA.

Sur Twitter, nombreux sont celles et ceux à critiquer ouvertement cet extrait de TPMP, à commencer par l'ex-ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, Laurence Rossignol.

Et même pas un petit coup de fil à un homosexuel tchétchène? Allez...pour rigoler https://t.co/1FcVmwbQRo — laurence rossignol (@laurossignol) May 19, 2017

Cyril Hanouna dans un nouveau canular d'une homophobie crasse !@csaudiovisuel, il est temps d'agir, l'homophobie tue ! @C8TV @SOShomophobie https://t.co/exsdpbb2Cg — Yohann Roszéwitch (@YRoszewitch) May 19, 2017

C'est drôle, #Hanouna, de piéger des homos dans ton émission? Si jamais un de tes fans le refait ou pire, tu seras responsable! #TPMP pic.twitter.com/DyLloLKRIv — Nils Wilcke (@paul_denton) May 19, 2017

Hanouna devrait être viré sur le champ pour ÇA (passer une fausse annonce sur un site gay, se foutre de la gueule du mec). Insupportable https://t.co/IzKbo61SZL — Nadia Daam (@zappette) May 19, 2017

Après la journée contre l'homophobie, il faudrait que le CSA prenne ses responsabilités par rapport à Hanouna. pic.twitter.com/MS56uZc1g2 — Damien • (@AutumnFreckles) May 19, 2017

#Homophobie crasse dans cette séquence de #TPMP. Hanouna va-t-il continuer à prétendre soutenir le combat contre l'homophobie après ça ? https://t.co/YWySrxva17 — Maelle Le Corre (@Mae_lcr) May 19, 2017

Quelle honte. Personne compte arrêter Hanouna ? Piéger des homos en direct à la TV, se moquer d'eux. L'homophobie en prime time 🤢🤢🤢 https://t.co/z9A9sm3aIT — Un tit babtou (@Liamapi) May 19, 2017

Le canular téléphonique de Cyril Hanouna sur la "drague gay" (vu dans #RadioBaba #TPMP) sera drôle le jour où... pic.twitter.com/4VbmxE30VR — Fabien Randanne (@fabrandanne) May 19, 2017

S'amuser à piéger des mecs en passant une annonce sur un site gay. S'amuser avec l'homophobie. Pathétique et dangereux. https://t.co/AuCawkjZu4 — Bertrand Hadet (@bertrandhadet) May 18, 2017