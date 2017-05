Vous cherchez l'endroit parfait pour regarder le coucher du soleil? Direction Lachine, au bout de l'île de Montréal. On prend la piste cyclabe du canal, s'arrête au marché Atwater pour faire le plein de provision puis se repose sur les berges verdoyantes du parc.

Tannés des parcs surpeuplés comme le parc Lafontaine ou Laurier?Allez vers l'est. Si ce n'était pas du mat du Stade olympique, on aurait vraiment l'impression d'être en campagne, quasi seul au monde. Le parc Maisonneuve est verdoyant, immense et surtout paisible. Vraiment chouette pour avoir un peu d'intimité. On préfèrera quitter lorsque le soleil se couche comme il n'est pas très bien éclairé.

Les grands espaces verts entourant le somptueux musée sont accessibles au public. C'est une excellente option pour aller manger avec des collègues le midi tout près du centre-ville. Le soir, vous aurez la chance d'admirer le bâtiment magnifiquement illuminé. On passe aussi par le jardin de sculptures architecturales jeter un oeil. 1920 rue Baile, Montréal

Il a beau être tout petit, mais il est charmant comme tout. On vient y vivre la dolce vita avec un petit plat attrappé dans les parages. Plusieurs personnes passent au restaurant Dinette Triple Crown pour s'emparer d'un panier-lunch comprennant une traditionnelle nappe à carreaux, ustensilles, assiettes et plats d'inspiration américaine.

Les Jardins Gamelin situés juste à côté de l'UQAM sont réputés pour être festifs. On amène un petit en-cas et attend que les DJ se pointent en soirée pour faire lever le party. Et s'il y a un de vos amis qui a oublié son lunch, il y a un casse-croûte et une aire de restauration pour lui sur place.

Un parc unique, doté de petits barbecues fixés au sol (il y en a un tous les 150 pieds!), ce qui est génial et pratique, car vous vous évitez le transport de votre propre grill. Le parc Angrignon ne demande que deux choses à ses visiteurs: d'apporter leurs briquettes et d'être respectueux de la belle nature qui les entoure. Photo: www.bonjourquebec.com

Combiner histoire, grands espaces, promenade en forêt, centrale hydro-électrique, ruines et BBQ, c’est possible. Avec comme toile de fond la rivière des Prairies, le parc-nature de l’île-de-la-Visitation vaut le petit détour. Une fois les grillades avalées, il est possible de pêcher, d’observer les oiseaux de rivage ou de simplement flâner au soleil. Photo: Wikipedia