Les Bourses nord américaines avancent et le baril de pétrole dépasse les 50 $ US

Les marchés boursiers nord-américains ont clôturé en hausse vendredi, avant le long week-end de la fête de la Reine, tandis que le cours du pétrole brut a franchi le cap des 50 $ US le baril pour la première fois depuis près d'un mois.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a pris 181,26 points pour terminer la séance à 15 458,46 points. Tous les secteurs de l'indice phare ont avancé, ceux de l'énergie et des matériaux en tête avec des gains respectifs de 2,52 pour cent et 1,31 pour cent.

Le TSX avait clôturé la séance de mercredi sur un plongeon de 269,65 points. Les opérateurs semblaient alors sceptiques de la capacité du président américain Donald Trump à mettre en place son programme économique, favorable aux entreprises.

Mais le secteur de l'énergie a rebondi par la suite et terminé la semaine en lion, a noté Luciano Orengo, gestionnaire de portefeuille chez Gestion d'actifs Manuvie.

Le cours du pétrole brut a grimpé de 1,01 $ US à 50,67 $ US le baril à la Bourse des matières premières de New York. C'était la première fois depuis le 20 avril qu'il se négociait au-dessus de la barre des 50 $ US.

Cette hausse survient alors que les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se préparent à se rencontrer à Vienne, jeudi prochain. La plupart des observateurs s'attendent à ce que l'OPEP annonce alors une prolongation des coupes de production qui sont en vigueur depuis le début de l'année.

Sur Wall Street, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a gagné 141,82 points à 20 804,84 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 s'est emparé de 16,01 points à 2381,73 points. L'indice composé du Nasdaq a pris 28,57 points à 6083,70 points.

De son côté, le dollar canadien a terminé la journée avec un cours moyen de 73,83 cents US, en hausse de 0,36 cent US par rapport à celui de la veille.

Ailleurs à la Bourse des matières premières de New York, le prix du lingot d'or a pris 80 cents US à 1253,60 $ US l'once, tandis que celui du cuivre a avancé de 5 cents US à 2,58 $ US la livre.

Les marchés financiers canadiens seront fermés lundi, pour le congé de la fête de la Reine, mais les marchés américains seront ouverts.