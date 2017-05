20 signes qui prouvent que tu auras bientôt 30 ans

ADVERTISEMENT

La vingtaine est une période un peu floue qui n’appartient ni à l’adolescence ni à l’âge adulte. Il s’agit de cette phase durant laquelle tu apprends à t’occuper de toi-même et à gérer toutes sortes de responsabilités, tout en étant encore très proche de tes parents.

La vingtaine est faite pour expérimenter, aimer, se faire briser le cœur, trouver un sens à sa vie. Et puis un jour tu te réveilles et une nouvelle réalité s’impose: tu n’es plus tout à fait jeune. Tu as encore de la difficulté à l’accepter, mais tu auras bientôt 30 ans. Même si tu n’as pas toujours envie de l’admettre, plusieurs indices sont là pour te le rappeler. Voici 20 signes qui prouvent que la trentaine approche!

1. Tu ne peux pas vraiment la nommer, mais tu t’es habitué à cette drôle de nostalgie qui te prend parfois. 2. Tu es beaucoup trop content quand tu achètes de la bière au dépanneur et que le gars te demande tes cartes. 3. Tu as l’impression que la terre entière se met à avoir des bébés. Mais non. On parle juste de l’ensemble de tes connaissances. 4. Le fait que tu sois célibataire devient de plus en plus étrange pour tout le monde. 5. Tu repenses à tes années d’université et ça te fait tout drôle de penser que ça fait plus de 10 ans maintenant. 6. De plus en plus, tu apprécies les choses confortables, que ce soit les chaussures, les vêtements, les matelas ou les divans. 7. Tes hangovers sont infernaux et tu mets une semaine à te remettre de cette soirée où tu t’es couché à 6h du matin. 8. Tu te sens de plus en plus mal dans ton corps et avec toi-même quand tu manges un grand sac de chips pour souper. 9. Tu es tellement fatigué de ta semaine le vendredi soir que, si tu te décides à sortir, tu dois absolument faire une sieste avant. 10. Tu te mets à parler d’argent et ça t’intéresse pour vrai (taux d’intérêts, coût de l’immobilier, hypothèques, etc.). 11. Tu te rends compte que, étrangement, tu ressembles de plus en plus à tes parents. 12. Tu trouves que tout coûte cher. 13.Tu te mets à penser à ce à quoi ton corps ressemblait il y a cinq ans et à te dire que tes seins ne sont déjà plus ce qu’ils étaient. 14. Il t’arrive d’avoir mal au dos sans raison apparente. 15. Tu réalises que tu as de l’expérience dans toutes sortes de choses que tu ne pensais pas avoir à expérimenter (ruptures, dating, manque d’argent, bref, le côté difficile de la vie en général). 16. Tu ressens de moins en moins souvent le sentiment euphorique d’être invincible. 17. Tu te réjouis d’un samedi soir passé à écouter des séries sur Netflix, un verre de vin à la main. 18. Tu as compris et accepté le fait que tu ne contrôles rien. Ou si peu. 19. Tu sais mieux ce que tu vaux. 20. Tu apprécies cette sagesse nouvelle qui semble t’habiter: pour rien au monde tu ne revivrais ta vingtaine.

Tes larmes et tes petites angoisses n’y changeront rien, alors aussi bien te faire une raison. Tu auras 30 ans, c’est vrai, mais tu as encore la vie devant toi. Gageons que le meilleur reste à venir!

