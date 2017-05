Une voiture fonce dans la foule à New York

ADVERTISEMENT

Une personne est morte et 12 personnes ont été blessées jeudi quand une voiture qui circulait sur Times Square, à New York, a foncé dans la foule, ont confirmé les pompiers de la Ville de New York.

Des images tournées sur place jeudi midi montrent des victimes emportées sur des civières.

La voiture s'est immobilisée contre un lampadaire et contre les barrières d'acier qui protègent le trottoir. Deux de ses roues ne touchent plus le sol.

#FDNY confirms 1 fatality, 12 injuries in Times Square motor vehicle accident, 45 St/Broadway pic.twitter.com/M3aEHZw7Go — FDNY (@FDNY) May 18, 2017

Photos from developing Times Square incident show smoking vehicle on sidewalk, and pedestrians laying in the street https://t.co/6Q65hnCsBi pic.twitter.com/rcApyffezZ — New York Post Metro (@nypmetro) May 18, 2017

