Trump: Nommer un procureur spécial sur l'ingérence russe « divise le pays »

Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que la nomination d'un procureur spécial dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle, annoncée la veille, "divise le pays".

"Je respecte l'initiative, mais toute cette histoire est une chasse aux sorcières et il n'y a aucune collusion à coup sûr entre ma campagne et moi-même - mais je peux toujours parler pour moi-- et les Russes, zéro", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse commune avec le président colombienJuan Manuel Santos à la Maison Blanche. "Je pense que cela divise le pays", a-t-il poursuivi.

Trump a aussi nié avoir jamais demandé à l'ancien directeur du FBI James Comey, qu'il a limogé le 9 mai, de mettre un terme à l'enquête de la police fédérale sur son ancien conseiller Michael Flynn.

Coupant la parole au journaliste qui l'interrogeait, M. Trump a répondu: "Non", à la question "Avez-vous à un quelconque moment exhorté (M. Comey) d'une quelconque façon que ce soit à clore ou à renoncer à l'enquête sur Michael Flynn". Le New York Times a cité mardi un mémo confidentiel attribué à M. Comey, indiquant que M. Trump lui avait demandé de "laisser tomber" l'enquête sur son ancien conseiller à la sécurité nationale.

