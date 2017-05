Chroniqueur à La Presse. Il a fait l'objet de 24 mandats de surveillance de janvier à juillet 2016 par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la plupart autorisés par la juge de paix Josée de Carufel. Les policiers ont pu obtenir les numéros entrants et sortants de l'appareil, tant pour les appels que les messages textes. Un mandat de localisation permettait aussi d'activer la puce GPS du iPhone afin de savoir exactement où il se trouvait. Le SPVM a justifié ses actions en expliquant qu'il enquêtait sur des policiers qui étaient en contact avec le journaliste, et qu'il s'agit d'un cas d'exception. Après le dépôt d'une mise en demeure par La Presse, la Cour supérieure a ordonné la mise sous scellés de tous les registres téléphoniques. (PC)

Journaliste judiciaire, maintenant coanimatrice de l'émission Enquête. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques du 1er novembre 2008 au 1er octobre 2013, en même temps que ceux d'Alain Gravel et Marie-Maude Denis. (PC)

Journaliste (et maintenant coanimatrice) à l'émission Enquête. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques du 1er novembre 2008 au 1er octobre 2013, en même temps qu'Alain Gravel et Isabelle Richer. (PC)

Ancien animateur de l'émission Enquête, qui travaillait sur les dossiers de corruption dans l'industrie de la construction, dans des administrations municipales et les liens avec le crime organisé. La SQ a eu accès à ses registres téléphoniques du 1er novembre 2008 au 1er octobre 2013, en même temps que ceux d'Isabelle Richer et de Marie-Maude Denis. À l'époque, les reportages se multipliaient sur l'enquête Diligence, qui se penchait sur les liens entre le crime organisé et la FTQ-Construction. Le président de la FTQ, Michel Arsenault, a écrit au ministre de la Sécurité publique de l'époque, Stéphane Bergeron, pour se plaindre que des journalistes avaient obtenu le contenu de certaines de ses conversations. La SQ est ensuite allé fouiller dans les registres téléphoniques des journalistes, sous ordre du directeur de l'époque, Mario Laprise. (PC)