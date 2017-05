6 idées déco peu coûteuses pour que votre terrasse devienne votre endroit préféré

party string lights hanging in a line | ronstik via Getty Images

’hiver a été long, le printemps reste discret et l’été est définitivement ma saison préférée. J’aime prendre le temps de m’asseoir au soleil en buvant mon café le matin, lire un bon livre en après-midi ou inviter des amis pour un bon BBQ en soirée. Alors que plusieurs emménageront probablement dans un nouveau logement, on remarque rapidement que les espaces extérieurs sont souvent restreints, spécialement lorsqu’on habite en ville. J’ai donc pensé vous présenter plusieurs idées ingénieuses et peu coûteuses qui vous aideront à maximiser vos espaces extérieurs cet été afin de profiter le plus possible de cette magnifique saison.

Les palettes de bois

Les palettes de bois sont devenues très populaires depuis les dernières années, car elles sont très polyvalentes et peu onéreuses. En fait, il est même très simple d’en trouver gratuitement près des chantiers de construction ou des bennes à ordures. En usant un peu de notre créativité, ces palettes peuvent rapidement devenir des meubles abordables et très pratiques. En coupant la palette en deux puis en empilant un morceau sur l’autre, vous obtiendrez une table à café qui pourra aussi faire office de banc supplémentaire pour les inviter, par exemple. Quelques coups de sablage et une couche de vernis seront probablement nécessaires afin d’obtenir un fini plus réussi, mais ces deux étapes ne nécessitent aucune étude en ébénisterie je vous assure!

Maximiser les objets en hauteurs

Lorsque l’espace est restreint, le truc infaillible est d’exploiter la hauteur et les murs afin de dégager le plus possible l’espace au sol. Les pots à fleurs suspendus ainsi que les lumières d’extérieurs de type guirlandes sont des idées qui vous permettront de donner de l’ambiance à votre terrasse même si elle est très petite. Les palettes de bois peuvent aussi être accrochées au mur pour créer un super jardin d’herbes fraîches qui s’occupera aussi de diffuser une odeur très agréable dans l’air. Vous pouvez aussi utiliser la rampe du balcon pour accrocher vos différents pots à fleurs et ainsi libérer l’espace au sol.

Les 2 en 1

Les meubles à double fonction sont parfaits pour les petits espaces, car ils permettent d’en faire plus avec moins. En utilisant un coffre comme place assise, vous pouvez utiliser l’intérieur pour ranger quelques accessoires comme les coussins ou les outils à jardinage. Une table à café pliable peut aussi être géniale pour sauver de l’espace. Plusieurs modèles sont disponibles dans les magasins grandes surfaces à des prix abordables, en voici quelques-uns que j’ai trouvés pour vous.

La couleur

Ajouter de la couleur à votre terrasse créera définitivement une ambiance plus chaleureuse et agréable. Sans sortir les pots de peinture, vous pouvez ajouter des coussins d’extérieur, des couvertures et choisir des pots à fleurs colorés. En choisissant des meubles aux couleurs neutres comme le blanc le beige ou le noir, vous pouvez vous permettre de mélanger plusieurs teintes de couleur sans que l’espace ne soit surchargé. Vous pourrez aussi facilement changer ces accessoires si la couleur vient par vous agacer, comparativement aux meubles qui demeurent toujours un peu plus dispendieux. Le tapis d’extérieur est aussi un super élément à ajouter sur votre terrasse, car en plus d’apporter un peu de chaleur, c’est beaucoup plus joli qu’un simple plancher de ciment.

Les plantes

L’élément final d’une terrasse réussie est la verdure. Les plantes apportent beaucoup d’intimité à un petit balcon et peuvent habiller différents espaces facilement. On peut les accrocher dans les airs, aux murs, sur la rampe du balcon ou, tout simplement, les déposer au sol. Plusieurs sortes de plantes sont peu dispendieuses et très jolies. Les herbes fraîches peuvent aussi s’acheter un peu partout pour quelques dollars et sont très pratiques pour la cuisine.

Et vous, avez-vous d’autres trucs ou idées afin d’avoir la plus belle terrasse en ville?