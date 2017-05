L'Argentine invitée au prochain Festival de la poésie de Montréal

ADVERTISEMENT

Le Festival de la poésie de Montréal (FPM) a dévoilé plus tôt cette semaine les détails de sa 18e édition. Le menu sera assurément éclectique avec de la musique métal, un hommage à la poète Nicole Brossard et l’Argentine comme pays à l’honneur.



Plus d’une trentaine d’activités seront proposées durant la manifestation qui se tiendra du 29 mai au 4 juin. À l’occasion de l’événement Dès l’aube. Hommage à Nicole Brossard, poètes et écrivains témoigneront de leur dialogue avec le travail de la célèbre l’auteure féministe. Nicole Brossard sera d’ailleurs présente pour une carte blanche sur scène au côté de la poète et pianiste Laure Cambau.





Outre un espace sous chapiteau rassemblera 50 éditeurs et installé tout près de la sortie du métro Mont-Royal, le festival offrira plusieurs expositions, spectacles, rencontres et ateliers. Un volet consacré au tanka, poème court originaire du Japon au même titre que le haïku, sera proposé dans une version francophone. Pour marquer le 375e de Montréal, le FPM organisera une lecture de poèmes (Voix libres en Kébêkwâzie) issus de la diversité culturelle de la métropole.



L’Argentine sera représentée par des artistes de la scène littéraires qui viendront participer à des lectures et tables rondes sur le thème de l’amitié. On compte sur les présences de Elena Annibali, Alicia Genovese, Sandro Barrella et Yaki Setton. Le spectacle De Buenos Aires à Montréal, mêlant le tango, le Milonga, la valse et la poésie, viendra s’ajouter à la programmation. Quant à la grande fête Nuit (métal) de la poésie, elle réunira les poètes et le groupe de speed métal Anonymus pour soirée qui s'annonce décapante.