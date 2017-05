Plutôt que de vanter les mérites de votre conjoint sur Internet, complimentez-le directement. Peut-être n’est-il pas friand des déclarations d’amour publiques. Et bien franchement, ce genre de messages n’intéresse guère vos amis Facebook, explique la psychothérapeute Marcia Naomi Berge.

Peu importe le bienfondé de vos intentions, quand vous écrivez au sujet des ratés et des défauts de votre conjoint sur les médias sociaux, ces publications peuvent être prises en dehors de leur contexte et atteindre beaucoup plus de gens que vous ne l’auriez souhaité, explique le thérapeute Aaron Anderson.