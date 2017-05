ADVERTISEMENT

Voilà une bonne nouvelle: Éditions de robes - la célèbre boutique et griffe du même nom - ouvre une deuxième boutique au 2122 rue Crescent à Montréal.

Cela fait 5 ans déjà que la marque de Julie Pesant et de Michel Lepage ouvrait ses portes dans le Mile-End. Depuis c'est un succès absolu qui a incité les deux acolytes de choc à donner naissance à cette deuxième adresse.

Dans un cadre nous faisant penser aux salons de l'époque, on pourra y magasiner les robes chics et féminines qui ont fait la renommée de la ligne. Une expansion prometteuse et réjouissante qui nous démontre qu'il y a toujours de la place pour le talent.

À suivre, on vous en dit plus très prochainement!