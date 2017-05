Le président américain Donald Trump s'est dit victime de "la plus grande chasse aux sorcières" de l'histoire américaine, au lendemain de la nomination d'un procureur spécial dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle.

"C'est la plus grande chasse aux sorcières visant un politicien de l'histoire américaine!", a tweeté Donald Trump, jeudi matin.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!

L'ancien directeur du FBI Robert Mueller a été nommé mercredi procureur spécial pour garantir l'indépendance de l'enquête sur une éventuelle collusion entre des proches de Donald Trump et la Russie. Une décision applaudie par de nombreux élus démocrates et républicains.

Dans une série de tweets matinaux dont il est coutumier, Donald Trump accuse également la campagne d'Hillary Clinton et la présidence de Barack Obama "d'actes illégaux" pour lesquels dit-il "un procureur spécial n'a jamais été nommé".

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mai 2017