Le maire Denis Coderre s'est dit triste pour les Montréalais qui n'ont pas pu profiter pleinement du spectacle d'illumination du pont Jacques-Cartier, point culminant du coup d'envoi des festivités du 375e anniversaire de Montréal, mercredi soir, en raison de la manifestation des policiers.

«C’est clair qu’hier les grands perdants de la manifestation, c’était les Montréalais eux-mêmes. C’est désolant (…) On va faire un autre spectacle pour les Montréalais, alors, j’espère qu'on va respecter le souhait des gens de voir ce spectacle-là. On va trouver la date incessamment, on travaille là-dessus», a déclaré le maire de Montréal.

«Ce qui vient me chercher, c'est quand des Montréalais qui paient leur salaire n'ont pas la capacité de bénéficier de cette journée exceptionnelle»

— Denis Coderre, maire de Montréal

Quelques centaines de personnes qui se trouvaient sur le quai Jacques Cartier ont vu leur spectacle gâché par environ 3000 policiers qui ont envahi les lieux bruyamment et auraient illuminé le ciel avec leur téléphone cellulaire.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, affirme qu’il ne s’agissait pas d’une démonstration de force.

«C’est une démonstration de solidarité, c’est une démonstration de détermination et c’est pour démontrer aux Montréalais, Montréalaises et à l’administration que malgré que cela va faire trois ans qu’on est en moyen de pression, on ne pliera pas les genoux. Je le répète, on est de bonne foi, mais on est déterminé», a-t-il déclaré mercredi soir.

Plus de 100 000 personnes ont assisté au spectacle en soirée, selon le maire Coderre, mais les organisateurs du 375e assurent que ce chiffre est beaucoup plus élevé et qu'ils seront en mesure de le dévoiler vendredi.

