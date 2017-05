ADVERTISEMENT

«Dans les coulisses », c'est notre nouvelle série vidéo qui vous invite à découvrir les dessous des soirées les plus glamour et les plus branchées de Montréal. Des coulisses beauté aux tapis rouges, des passerelles aux bals les plus prestigieux, on vous transportera de l'autre côté du rideau pour vous permettre de voir l'envers du décor et de vivre ces événements comme si vous y étiez.

Pour cette première capsule, nous vous invitons aux côtés de Coco Rocha, l'un des top modèles les plus en vue du monde entier. La belle Canadienne était en visite à Montréal au centre Rockland pour présenter ses inspirations du printemps-été 2017 au cours d'un défilé dont elle a signé la direction artistique et une exposition signée Coco qui retrace sa carrière de mannequin. Une soirée très stylée.

Voyez la vidéo ci-dessus.

« Je veux émerveiller et inspirer. Je veux que les gens regardent une image et ressentent quelque chose, qu’ils puissent expérimenter la mode à travers mes yeux. » - Coco Rocha

Exposition de Coco

Cette galerie met en lumière une rétrospective artistique et exclusive, de ses humbles débuts en danse à Vancouver à son actuel succès florissant. Les curieux et amoureux de la mode y découvriront une femme investie et inspirante à travers diverses photos marquantes, une ligne du temps imagée, un buste créé par la maison de conception de mannequins Rootstein, en plus de s’émerveiller devant les plus belles unes des magazines internationaux de Coco et d’un mur complet dédié de son livre « A Study of Pose ».

Nouvelle image pour le printemps 2017

Rockland affiche une toute nouvelle image et invite sa clientèle à naviguer au gré des inspirations de Coco Rocha pour la nouvelle saison. Chaque mois, la collaboratrice créative partagera ses choix mode sur le tout nouveau site web.

Voyez les photos dans la galerie ci-dessous:

Close  Coco Rocha maîtresse de cérémonie au centre Rockland sur  







































































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

LIRE AUSSI: » EXCLUSIF - Bonvilain lance une nouvelle collection et des montres! » LAMARQUE ouvre son premier magasin à Montréal (PHOTOS)



À VOIR AUSSI