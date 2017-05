ADVERTISEMENT

C'est une bonne nouvelle pour tous les malades cœliaques et autres intolérants au gluten : vous pourrez tester les plats et aliments pour détecter les traces de la fameuse substance que de plus en plus de monde évite.

Il suffit de mettre un morceau de votre plat dans un tube, de l’insérer dans le détecteur triangulaire, attendre deux à trois minutes, et si un sourire apparait sur l’écran, vous pouvez vous jeter sur votre assiette en paix. Si vous avez droit à un bonhomme triste, évitez.

Le dispositif portable sera relié à une application, une sorte de «Yelp sans gluten», où les gens pourront indiquer des plats testés et validés dans les restaurants.

L'idée séduira sans doute ceux qui ne digèrent pas le gluten, mais est assez dispendieuse. Le Nima, inventé par une startup américaine basée à San Francisco, coûte 373$ canadiens et il faut débourser 75$ pour 12 capsules à usage unique.