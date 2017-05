Basketball «Je n’avais pas l’ambition de devenir le premier athlète d’un sport majeur aux États-Unis à révéler mon homosexualité. Mais maintenant que c’est fait, je suis content de débuter la conversation.» Lundi le 29 avril, le vétéran de 12 saisons dans la NBA est devenu le premier athlète actif (même s’il est libre de tout contrat) d’une grande ligue américaine à sortir du placard. «J’étais certain que mon monde s’écroulerait si quelqu’un savait, a-t-il dit. Mais désormais, chaque fois que je le dis à une nouvelle personne je me sens plus fort et je dors un peu plus profondément.» TEXTES: Vincent Fortier

Soccer «Je suis un footballeur et je suis gai. Quand je suis un footballeur, ça n’a aucune importance si j’aime les hommes ou les femmes.» Anton Hysén est le seul joueur de soccer actif en Europe à être ouvertement gai. Le fils de l’ex-vedette du club de Liverpool, Glenn Hysén, est sorti du placard en 2011, à 20 ans. Il devenait seulement le deuxième footballeur actif dans une ligue européenne, après Justin Fanashu en 1990, à poser ce geste.

Cyclisme «Nous [avec Petra Rossner] sommes très fières d’être des ambassadrices des Jeux gais.» Judith Arndt s’est toujours affichée comme lesbienne, parlant ouvertement de sa relation qui l’a liée pendant 15 ans à une autre cycliste, Petra Rossner. Ceux qui disent que le fait d’être ouvertement gai peut nuire aux performances des athlètes n’ont qu’à regarder l’impressionnant palmarès de l’Allemande aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde.

Boxe «Je suis et j’ai toujours été fier d’être Portoricain. Je suis et j’ai toujours été fier d’être gai.» En octobre 2012, Cruz a franchi un grand pas en devenant le tout premier boxeur encore actif à s’afficher comme gai. Le poids plume devenu professionnel en 2000 dit avoir pesé le pour et le contre avant de faire son coming out dans un sport encore très «macho».

Hockey «Mon père et mes coéquipiers ont été d’un soutien incroyable.» Aucun joueur de la Ligue nationale de hockey n’a encore fait son coming out. En 2009, Brendan Burke, le fils de l’ex-directeur général des Maple Leafs et de l’équipe olympique américaine Brian Burke, a annoncé son homosexualité alors qu’il évoluait avec l’équipe universitaire de Miami. L’année suivante, il perdait la vie dans un accident de la route, à l’âge de 21 ans.

Ski «Je suis gaie et je serai mère.» La Suédoise Anja Parson est l’une des athlètes les plus titrées du ski alpin. En juin 2012, après avoir annoncé sa retraite, elle a confirmé à la radio suédoise qu’elle était lesbienne. Parson et sa compagne sont aujourd’hui parents d’un garçon.

Natation «Je crois qu’il y a un lien entre le fait d’être authentique et le fait de bien performer.» Le médaillé d’or olympique et chef de mission de l’équipe canadienne aux Jeux de Londres est l’un des premiers athlètes canadiens à s’être affiché comme homosexuel. Il est depuis connu pour son implication dans le respect des droits de la communauté gaie. Il a fait partie de l’équipe des Outgames, présentés à Montréal en 2006.

Tennis «Quand tu recycles, tu fais ta part pour l’environnement. Quand tu sors du placard, tu fais ta part pour la communauté gaie.» En 1981, Martina Navratilova devenait l’une des rares athlètes à sortir du placard. Par la suite, d’autres joueuses de tennis comme Billie Jean King, Amélie Mauresmo et Lisa Raymond ont affiché leur homosexualité.

Football «Si je pouvais revenir en arrière, je souhaiterais avoir la force de faire mon coming out plus tôt.» Après qu’une altercation avec son ex-petit ami eut défrayé la manchette, en 2012, l’ancien joueur des 49ers de San Francisco a avoué publiquement être homosexuel. Le footballeur avait pris sa retraite du sport professionnel.

Soccer «Quand tu es lesbienne, tes collègues le savent rapidement. C’est très ouvert. Ce n’est pas la même chose chez les hommes et c’est triste.» La joueuse étoile de l’équipe américaine de soccer a fait son coming out en 2012, affirmant au magazine Out qu’on ne lui avait jamais demandé auparavant, «par respect sans doute». «C’est mon rôle de le dire maintenant», a-t-elle ajouté.

Soccer «Je pensais pouvoir toujours garder ce secret. Le soccer était ma façon de m’échapper, de garder mon secret.» En février 2013, le joueur de soccer professionnel Robbie Rogers annonce, à 25 ans, sa retraite et son homosexualité. L’Américain a représenté son pays de 2009 à 2011 en plus de s’aligner avec des clubs de la MLS et des ligues européennes.

Basketball «L’homophobie dans le sport n’est pas supposée, elle est bien réelle.» En 2007, Amaechi est devenu le premier basketteur professionnel à parler ouvertement de son homosexualité, quatre ans après sa retraite. Il est depuis devenu très actif dans le sport pour que davantage d’athlètes sortent du placard.

Basketball «Je souhaite aider les jeunes victimes d’intimidation, surtout au sein de la communauté LGBT.» La géante de 6 pieds 8 pouces est l’une des meilleures basketteuses de sa génération. L’Américaine, qui a signé un contrat avec Nike, a avoué publiquement son homosexualité en avril 2013.

Soccer «Tu peux être à la fois un excellent joueur de soccer et être gai.» En novembre 2011, en entrevue à Radio-Canada, le joueur de l’Impact de Montréal David Testo révèle son homosexualité alors qu’il se retire du sport. Il avouera qu’il aurait aimé faire cet aveu au public – sa famille, ses proches et l’équipe étaient au courant – alors qu’il portait encore l’uniforme.