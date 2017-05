ADVERTISEMENT

Las Vegas est devenue, au fil des années, une ville gastronomique de haut niveau qui se distingue par son important «star-système» de chefs. Effectivement, la très grande majorité des chefs vedettes que l'on connaît (Gordon Ramsay, Giada De Laurentiis, David Chang, Thomas Keller, Wolfgang Puck, pour que nommer que ceux-là) y opèrent un restaurant. Le festival Vegas Uncork'd, qui a lieu depuis maintenant 11 ans le dernier week-end d'avril, n'est que l'apogée de cette forte identité culinaire remplie de jetset qui définit si bien Las Vegas.

Pendant trois jours, les plus grands chefs se succèdent dans une série d'événements tous plus impressionnants les uns que les autres. Les prix des billets varient entre 100$ et 1000$ selon les événements qui sont presque tous ouverts au public. Parmi la trentaine d'événements qui étaient présentés du 27 au 30 avril dernier, en voici quelques-uns qui ont retenu notre attention par leur caractère "plus grand que nature".

Vendredi midi : Lunch avec José Andrés au Jaleo

Le restaurant Jaleo, situé dans l'hôtel Cosmopolitan, est signé le magnat de la cuisine espagnole: José Andrés. À l'occasion du festival, le chef vedette était de passage en ville pour cuisiner une paëlla géante devant des convives plus qu'impressionnés. Le lunch, réservé à une poignée de convives, était offert au coût de 225$ US par personne. Pour ce prix, les invités avaient droit aux spécialités de José: croquettes de poulet, sandwichs bikinis, mini burgers, charcuteries et olives, en plus d'un bar ouvert de gin-tonic, le cocktail de prédilection des Espagnols. Le tout, bien sûr, servi à volonté sous le regard attentif du chef vedette qui criait ses instructions aux cuisiniers affectés à la paella géante.

José Andrés devant la paëlla géante.



Vendredi soir: Le «Grand Tasting» au Caesars Palace L'événement le plus attendu du festival est sans aucun doute «The Grand Tasting» qui a lieu dans les impressionnants jardins de l'hôtel Caesars Palace (qui font 5 acres!). L'événement signature du festival rassemble près de 2500 personnes qui sirotent champagne et vin à volonté entre deux arrêts aux quelque 100 kiosques de nourriture. Ces kiosques sont en faits des versions pop-up des restaurants de: Gordon Ramsay, Giada De Laurentiis, Mr.Chow, François Paillard et plus de 50 autres chefs vedettes qui sont également présents à cette soirée ultra glamour.

Le kiosque de Gordon Ramsay au Grand Tasting.

Le kiosque de Giada De Laurentiis au Grand Tasting.



Samedi midi - «Picnic in the Park»

À Las Vegas, impossible d'organiser un "simple" pique-nique dans un parc. "The Park" est en fait un tout nouvel espace plein air construit entre les hôtels New York, New York et Monte Carlo. L'événement avait lieu le samedi après-midi sous la thématique "garden-party". Des tables basses et des coussins fleuris étaient installés un peu partout et créaient une ambiance des plus hippies. Il était également possible de se faire fabriquer une couronne de fleurs sur mesure à l'entrée ainsi que des tatouages temporaires.

Sam Morris/Las Vegas News Bureau

Les invités remplissaient leur panier à pique-nique aux nombreux kiosques de nourriture tenus par les chefs Michael Mina et Julian Serrano, entre autres. Le diner était commandité par Veuve Clicquot et chaque invité repartait avec son propre panier de pique-nique, ses lunettes et son verre réutilisable aux couleurs de la célèbre maison de champagne. Le champagne était bien sûr servi à volonté tout l'après-midi. À 325$ par personne, on ne peut s'attendre qu'à ça.

Sam Morris/Las Vegas News Bureau

Samedi soir - Soirée sucrée avec Buddy Valastro (Cake Boss)

Pour clore le festival en beauté, c'est nul autre que le "Cake Boss" qui animait une soirée des plus sucrées dans les jardins de l'hôtel Palazzo. Intitulée "Buddy, Beignets, Bonbons & Booze" la soirée en deux volets au coût de 99$ par personne comprenait un accès illimité à une quantité décadente de desserts et de pâtisseries, suivi d'un "after party" au tout nouveau et très branché bar à cocktails The Dorsey situé dans l'hôtel Venetian. En fin de soirée, un gâteau géant fut servi par Buddy Valastro, qui voulait s'assurer que les invités ne manquaient toujours pas de desserts.

Le festival Vegas Uncork'd sera de retour pour une 12e édition en avril 2018. Les billets sont habituellement mis en vente quelques mois avant le début des festivités. Les hôtels participants (Cosmopolitan, Caesars Palace, Venetian, Palazzo, Cromwell) offrent, pour l'occasion, des tarifs préférentiels sur les chambres.

Pour un week-end de haute gastronomique complètement déjanté, c'est là où vous voudrez aller l'an prochain! www.vegasuncorked.com