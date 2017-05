Tout ce que vous voulez savoir sur les UVA, UVB, l'exposition au soleil et les crèmes solaires

ADVERTISEMENT

Faut-il se protéger en tout temps du soleil? Spray, huile ou crème solaire: qu'est-ce qui est le mieux?Les crèmes «waterproof» sont-elles vraiment résistantes à l'eau? Voici les réponses d'une pro à toutes ces questions: Valérie Mercier, formatrice pour La Roche Posay.

Faut-il se protéger en tout temps?

« Oui, au quotidien, les rayons sont présents toute l'année même lorsqu'il y a des nuages. Les réflexions sur la neige, l'eau, le sable et le ciment peuvent amplifier les effets des rayons UV. L'hiver, il est certain qu'on a moins à se protéger que l'été, à part le visage, cou et éventuellement les mains, le reste de notre corps n'étant pas exposé.»

Y-a-t'il une différence entre peaux mates et peaux claires?

«Les peaux mates et les peaux claires ont la même réaction face aux UVA qui sont responsables des cancers de la peau et du vieillissement. Quant aux UVB, responsables des coups de soleil, il est certain que les peaux claires y sont plus sensibles. En bref, plus on a la peau blanche, plus on prendra un produit avec SPF élevé (indice de protection) - minimum 50 pour les peaux claires.»

Le SPF qui protège des UVB est indiqué sur les crèmes, mais comment savoir qu'un produit nous protège des UVA?

«Il faut chercher le logo UVA encerclé sur les emballages. Santé Canada est caution de ce logo qui apparaît sur les crèmes solaires. Le Méroxyl est aussi un composant qui protège des UVA ainsi que les anti-oxydants. L'emballage devrait aussi porter la mention « large spectre », pour que la crème vous protège contre la plupart des rayons UVA et UVB.»

De nombreux produits solaires ont été déclarés néfastes pour la santé. Comment s'y retrouver?

«Il suffit de vous rendre sur le site de Santé Canada pour voir les crèmes recommandées et les marques déconseillées.»

Spray, crème, huile: que choisir?

« Il est important d'être à l'aise avec la texture pour être sûre de ne pas être réticent à l'idée d'en appliquer. Il faut savoir que plus une texture est légère moins elle est résistante. Par exemple: les crèmes solaires pour enfants sont très onctueuses et résistantes. Autre avantage, on voit instantanément les endroits où l'on n'en a pas appliqué.»

Maquillage, poudres avec SPF, est-ce que cela suffit pour se protéger?

« Pour aller au travail, disons oui, mais certainement pas pour une exposition prolongée. Dans une poudre, on ne peut pas intégrer une grande protection.»

À quelle fréquence faut-il se crémer?

«En moyenne: toutes les deux heures d'exposition. Si vous vous baignez, renouvelez l'application après chaque baignade. Il est important d'appliquer la crème solaire 20 minutes avant de sortir généreusement. Couvrez bien toutes les parties du corps exposées, y compris les oreilles, le nez, le dessus des pieds et l'arrière des genoux!»

IMPORTANT D'APRÈS SANTÉ CANADA: La crème solaire et les bébés. Ne mettez pas de crème solaire sur la peau d'un bébé de moins de 6 mois. Tenez les bébés à l'écart du soleil et de la chaleur, étant donné que leur peau et leur corps sont beaucoup plus sensibles que ceux des adultes.

Que penser des crèmes résistantes à l'eau?

«Elles ne sont jamais 100% résistant à l'eau, mais il est sûr que lorsqu'on se baigne, c'est mieux de choisir une crème "waterproof". Ne pas oublier de réappliquer l'écran solaire régulièrement.»

On connait les dangers du soleil, mais le soleil a aussi des bienfaits connus (vitamine D, pour le moral)?

« Oui, il ne faut pas développer des peurs extrêmes, mais de bons comportements. Par exemple: ne pas s'exposer entre 10 h et 14h. Lorsqu'on se promène, ne pas oublier de se crémer. Il faut savoir que les coups de soleil avant 18 ans sont bien plus néfastes que plus âgés.»

Une règle selon vous?

«Un teint santé, c'est une mine dorée. Inutile d'abuser du soleil et protégez-vous bien!»