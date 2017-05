ADVERTISEMENT

Un homme de 45 ans vient de prouver à tout le monde qu’on n’est jamais trop vieux pour se mettre en forme. En seulement 12 semaines, il a changé son corps du tout au tout.

Père de trois enfants, Ben Jackson a divisé sa graisse corporelle par deux après avoir revu son régime alimentaire et son programme d’exercice et affirme se sentir mieux que jamais.

« Beaucoup d’hommes de plus de 45 ans pourraient penser que lorsqu’ils ont atteint la quarantaine, il est trop tard pour se lancer dans un programme de remise en forme puisque leur corps ne coopère plus autant qu’avant ou offre un peu plus de résistance que dans la vingtaine », affirme-t-il.

« J’espère que mes résultats amèneront d’autres quarantenaires ou cinquantenaires à croire que c’est encore possible de se réinventer physiquement et mentalement, peu importe l’âge. J’ai beaucoup plus d’énergie pour jouer avec les enfants, et ma femme ne se plaint pas non plus. »

Ben a suivi un plan nutritionnel strict, un programme d’entraînement en plus de prendre des suppléments nutritionnels de la compagnie Myprotein pour compléter sa transformation.

Il fréquentait le gym cinq fois par semaine et s’adonnait à des entraînements intenses avec un instructeur personnel, comprenant des soulevés de terre avec poids, tractions sur barre et développés couchés.

Il a évité l’alcool et a changé son régime habituel de nourriture transformée à six petits repas par jour.

Une journée typique comprend des œufs et avocats pour le petit-déjeuner, suivis d’un poulet grillé u d’un poisson avec des légumes tout au long de la journée, en plus des boissons protéinées pour les collations.

« Quand j’ai commencé le programme, j’étais légèrement en surpoids et je voulais juste revenir à un bon état physique. Mes pensées initiales étaient ‘Dans quoi je me suis embarqué’ », affirme-t-il.

Malgré le fait qu’il trouvait le programme difficile au début, M. Jackson qui travaille dans la construction dit avoir peu à peu embrassé son nouveau mode de vie.

« Alors que les semaines passaient, mon niveau d’énergie grimpait manifestement. Je me sens plus en forme, plus lumineux, mentalement et physiquement », a-t-il dit.

« Je dors vraiment, vraiment mieux. J’ai plus de patience avec mes enfants et les problèmes au travail ne m’affectent plus autant. Je suis une personne plus heureuse » Alors messieurs, quand est-ce qu’on s’y met?

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.

